"Les progrès de Glickenhaus sont impressionnants" à Monza

Quatrième sur la grille au volant de la mieux classée des deux 007 LMH, Pipo Derani affiche une réelle confiance quant au fait que l'écart aurait dû être plus réduit avec la concurrence. Le pilote brésilien estime que le drapeau rouge survenu pendant la séance de qualifications a nui aux ambitions de Glickenhaus et considère qu'il était possible d'être à trois dixièmes de la pole position signée par Toyota.

Lorsque la séance a été interrompue par la sortie de piste de Stoffel Vandoorne au deuxième Lesmo, il était en piste avec un deuxième train de pneus neufs. Chez Toyota, aucune des deux GR010 n'a repris la piste en fin de séance, le constructeur japonais préservant son allocation pneumatique pour la course.

"Malheureusement, il y a eu le drapeau rouge et nous n'avons pas pu retirer les pneus de la voiture", explique Derani à Motorsport.com. "Nous sommes restés dans la pitlane pendant trois ou quatre minutes avec des pneus qui refroidissaient, donc le tour [rapide] était assez compliqué. Mon premier secteur était vraiment mauvais car je n'avais pas de chaleur dans les pneus."

Derani est tout de même parvenu à améliorer sa marque, se rapprochant à un peu plus de sept dixièmes du temps de référence, mais juge donc qu'il était possible de faire mieux pour cette auto qu'il partage ce week-end avec Olivier Pla et Gustavo Menezes. La 007 LMH a également dû composer avec un contrôle de traction qui a posé quelques problèmes depuis le début du week-end, des deux côtés du garage, mais que l'équipe américaine espère pouvoir surmonter pour faire face aux Toyota et à l'Alpine cet après-midi.

"L'usure pneumatique sera un problème si nous n'avons pas de contrôle de traction", prévient Derani. "Si nous l'avons, alors je pense que nous pourrons tenir les Toyota en respect pendant la course. Mais elles auront l'avantage car il y a beaucoup de virages ici, à Monza, où elles ressortent avec les quatre roues motrices [système autorisé à partir de 120 km/h]."

Cette manche italienne sera clairement l'occasion d'observer la marge de progression de Glickenhaus depuis sa toute première apparition en compétition à Portimão le mois dernier. "À Portimão, nous ne pouvions pas faire fonctionner les pneus dans la bonne fenêtre, ou bien nous avions des cloques", explique Richard Westbrook, qui fait équipe sur l'autre 007 LMH avec Romain Dumas et Franck Mailleux. "Nous avons désormais réglé ça, mais nous ne sommes qu'au commencement avec cette voiture, qui n'a pas été achevée avant février."

Alors que Westbrook évoque des "pas de géant" réalisés par Glickenhaus en un mois, la concurrence observe également cette situation avec attention. "Les progrès de Glickenhaus sont impressionnants", fait remarquer Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota. "Ils sont à sept dixièmes dans des circonstances qui ne les ont pas aidés. Ils ne sont pas loin [de nous], nous avons vu plusieurs fois pendant les essais libres qu'ils tournaient dans des chronos proches des nôtres."

Le départ des 6 Heures de Monza sera donné ce dimanche à midi.

Propos recueillis par Gary Watkins

