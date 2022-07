Vers une Glickenhaus d'usine et une cliente en 2023

En faisant l'impasse sur la manche de Fuji en septembre prochain, avec la bénédiction des organisateurs, Glickenhaus ne tourne pas pour autant le dos au WEC. Non seulement le constructeur américain fera son retour pour la dernière épreuve de la saison à Bahreïn, sauf contretemps, mais surtout l'idée est de ne pas sacrifier les efforts consentis pour être à nouveau présent l'année prochaine sur la scène mondiale de l'Endurance.

"Courir au Japon ne nous aidera pas à vendre la moindre voiture de série, donc nous n'irons pas à Fuji mais nous serons à Bahreïn, absolument", réitère Jim Glickenhaus. "La seule chose qui pourrait potentiellement faire changer ça, c'est que nous travaillons sur une équipe de deux voitures pour 2023. L'objectif pour l'année prochaine est de faire rouler deux voitures pour une saison complète en WEC, et les choses se présentent bien pour que l'on continue en WEC la saison prochaine. Nous ne voudrions pas interférer avec ça en devant aller à Bahreïn."

Glickenhaus travaille en parallèle sur un projet de véhicule tout-terrain à hydrogène, pour lequel le constructeur cherche à lever des fonds. Les décisions sur le volet compétition sont donc partiellement dictées par ce programme, qui fait partie intégrante de la stratégie générale de la marque.

Concernant la présence de l'hypercar 007 LMH en WEC l'année prochaine, Glickenhaus travaille sur la possibilité d'aligner une voiture d'usine et une seconde confiée à un client. Cette année, une seule auto est engagée en WEC mais le petit constructeur américain a fait l'effort de doubler ses effectifs lors des 24 Heures du Mans.

"Je suis optimiste pour qu'il y ait au moins une voiture d'usine [en 2023] et peut-être que l'autre sera financée de manière externe", confirme Jim Glickenhaus. "Mais elle sera traitée exactement de la même manière. Je suis certain qu'il y a des équipes qui veulent faire rouler la voiture et nous pouvons leur assurer qu'elles auront exactement les mêmes chances que nous de réussir."

Au printemps dernier, lorsque les candidatures pour participer aux 24 Heures du Mans avaient été rouvertes pour quelques jours, Glickenhaus avait fait un appel du pied direct aux écuries souhaitant exploiter son hypercar. Les délais trop serrés n'avaient pas permis de ficeler un projet mais Jim Glickenhaus avait révélé avoir été contacté par "une quinzaine de personnes", avant de préciser : "Deux des groupes qui nous ont contactés étaient intéressés pour acheter une voiture et s'engager à plein temps en WEC pour 2023".

Propos recueillis par Gary Watkins

