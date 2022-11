Günther impressionné par son test dans la Peugeot 9X8

Peugeot a profité du Rookie Test, au lendemain des 8 Heures de Bahreïn, pour évaluer plusieurs pilotes. Le titulaire Mikkel Jensen était en piste, ainsi que Malthe Jakobsen, titré en LMP3 en ELMS cette année, Yann Ehrlacher, double Champion du WCTR, et Maximilian Günther, engagé en Formule E depuis la saison 2018-2019. Ce dernier effectuait son tout premier test dans un prototype.

Ghünter a bouclé 36 tours, le plus rapide en 1'51"665, et a conclu ses essais à quatre dixièmes de Jakobsen, qui a néanmoins bénéficié d'un temps de roulage plus long. L'Allemand a surtout apprécié sa découverte de la Peugeot 9X8, très différente des monoplaces qu'il a connues depuis le début de sa carrière.

"C'était fantastique, je suis très reconnaissant pour l'expérience et pour mes tours dans la Peugeot", a déclaré Günther à Motorsport.com. "C'est une voiture vraiment cool, [c'étaient] mes débuts dans un prototype. Ressentir cette puissance, la technologie, les appuis, c'est impressionnant. C'était bien de passer ces heures avec l'équipe."

"J'ai piloté des monoplaces toute ma carrière, comme la Formule 2, la Formule 3 et naturellement la Formule E. Cette voiture est vraiment d'une catégorie différente. Elle est plus lourde mais en même temps on a toutes les technologies, avec la récupération d'énergie et l'appui. C'est un package très particulier et super cool."

"Je suis les courses d'Endurance depuis longtemps. C'est fascinant de voir des courses comme les 24 Heures du Mans, Daytona et tous ces classiques. C'est vraiment cool."

Ce test dans la Peugeot 9X8 n'aura pas de suites pour le moment. L'avenir de Maximilian Günther passe par une autre marque du groupe Stellantis, Maserari, dont il va porter les couleurs en Formule E la saison prochaine. Le constructeur italien a donné son nom à l'équipe jusque-là engagée sous le nom Venturi et Günther a récemment été confirmé aux côtés d'Edoardo Mortara.

"Je suis vraiment content de rejoindre Maserati en Formule E, je me concentre totalement sur ça maintenant", a commenté l'Allemand, qui sort d'une saison difficile avec Nissan e.dams après avoir porté les couleurs de Dragon puis BMW i Andretti, pour qui il a remporté trois courses dans le championnat de monoplaces électriques.

Propos recueillis par Rachit Thukral