Menezes a convaincu Peugeot : "Je ne suis pas arrivé ici pour rien"

Choisi par Peugeot Sport pour être l'un des six pilotes titulaires du programme Hypercar, Gustavo Menezes voit les nombreux efforts consentis en WEC porter leurs fruits. À 26 ans, le pilote américain va intégré un programme d'usine envié et pourra nourrir de grosses ambitions, parmi lesquelles celle de triompher un jour aux 24 Heures du Mans. La victoire dans la Sarthe, il l'a déjà connue en 2016 dans la catégorie LMP2, mais c'est cette fois-ci le Graal du classement général qu'il veut aller chercher.

Le parcours en Endurance de Menezes, qui avait d'abord tenté de percer en monoplace, est celui d'un jeune homme qui a parfaitement gravi les échelons au sein de sa nouvelle discipline ces cinq dernières années. Il a d'abord fait les beaux jours d'Alpine en LMP2, avant de rejoindre Rebellion en LMP1 lors de la Super Saison 2018-2019. Avec la structure suisse, il a connu le succès à trois reprises en WEC. Ses performances ont été scrutées et n'ont pas manqué de taper dans l'œil de Peugeot, qui a mené un travail minutieux avant de choisir les hommes de base de son retour en Endurance.

Pour Menezes, il y a toutefois une performance qui a probablement compté plus que les autres aux yeux de l'état-major du Lion : son tour de qualification en septembre dernier lors du nouveau format Hyperpole aux 24 Heures du Mans. Il avait alors réussi à s'intercaler entre les deux Toyota pour placer la Rebellion R-13 sur la première ligne de la grille de départ.

"Je suis extrêmement chanceux d'être l'un des six qu'ils ont choisis parmi les centaines [de pilotes] qu'ils ont pris en considération", confie Menezes à Motorsport.com. "Mais je ne suis pas arrivé ici pour rien : un travail acharné et un bon timing m'y ont mené. J'ai le sentiment qu'il y a certains moments de la vie qui peuvent changer le chemin que l'on emprunte, par exemple les qualifications des 24 Heures du Mans l'an dernier. J'ai pu extraire le meilleur de moi-même et de la voiture, et je crois que ça a certainement contribué à attirer l'attention des gens."

"Ensuite, tout s'est fait au bon moment. J'ai tout mis sur la table le bon jour, quand l'opportunité s'est présentée. Je suis honoré d'être dans ce line-up car tous ceux qui en sont méritent d'y être, ce sont tous des pilotes talentueux. J'ai couru contre tous, et ils sont tous forts. Maintenant, le temps est venu pour nous tous de travailler ensemble et de montrer que Peugeot a fait le bon choix."

L'humain est "une part importante"

Outre Menezes, Peugeot a choisi de confier sa future Hypercar à Loïc Duval, Jean-Éric Vergne, Kevin Magnussen, Paul Di Resta et Mikkel Jensen. James Rossiter a également été recruté en qualité de pilote de réserve et de développement. Outre les performances en piste, Menezes insiste sur l'aspect humain qui est également un critère de réussite essentiel en Endurance.

"Il y a des dizaines de pilotes qui sont performants à haut niveau, mais je crois que Peugeot a fait un excellent travail pour sélectionner son line-up", estime-t-il. "Entre nous six, – sept si l'on inclut Rossiter qui est un très bon ami à moi et une vraie bête de simulateur – il y a une très bonne alchimie. J'ai connu ça l'année où nous avons remporté le championnat avec Alpine [en LMP2], et Peugeot a fait du bon boulot pour se souvenir que c'était une part importante."

À l'heure actuelle, l'Hypercar française est encore en cours de conception, avec une première apparition en piste attendue pour la fin de l'année. Son entrée en compétition est quant à elle prévue pour 2022, sans date précise et sans certitude encore de la voir au Mans dès le mois de juin de l'année prochaine. En attendant, Menezes est assuré de courir en WEC cette année puisqu'il sera en Hypercar avec Glickenhaus, un programme auquel Peugeot ne s'est pas opposé.

"Cela n'enlève rien au fait que je vais tout donner avec Glickenhaus pour essayer de gagner les 24 Heures du Mans", insiste-t-il. "Ce serait le rêve absolu de gagner au Mans avec une équipe américaine. Lorsque j'ai signé avec Glickenhaus, je recherchais un engagement pour cette année, et Peugeot cherchait quelque chose pour l'année prochaine, donc tout s'est parfaitement aligné."

Propos recueillis par Jamie Klein

