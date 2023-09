Honda se restructure et ouvre la porte aux 24H du Mans

Dans le cadre d'une opération annoncée ce jeudi, Honda Performance Development, la branche sportive d'American Honda Motor Company basée à Santa Clarita, en Californie, intégrera Honda Racing Corporation pour devenir HRC US.

L'objectif est de créer une entité HRC mondiale pour bénéficier d'une expertise mutualisée, alors que Honda reviendra officiellement en Formule 1 en 2026 avec Aston Martin. Tandis que trois Grands Prix sont désormais organisés aux États-Unis (à Austin, Miami et Las Vegas), la nouvelle structure HRC US sera elle aussi impliquée dans le développement de l'unité de puissance F1 et dans le soutien technique à partir de 2026.

HPD a été créé en 1993 pour produire des moteurs d'IndyCar et a remporté 280 victoires en 510 courses disputées, dont 15 aux 500 Miles d'Indianapolis. Ces dernières années, la structure a étendu ses activités au championnat IMSA et a décroché trois titres depuis 2018, ainsi que trois victoires consécutives aux 24 Heures de Daytona.

La collaboration avec HRC au Japon signifie que le programme HPD avec l'Acura ARX-06, engagée dans la catégorie GTP de l'IMSA, pourra plus facilement devenir un projet Honda ou Acura en WEC et aux 24 Heures du Mans. Un tel programme devient possible alors que les attributions limitées de HPD en Amérique du Nord constituaient auparavant un obstacle.

"Notre objectif est d'accroître la notoriété de la marque HRC et de pérenniser le succès de nos activités compétition, et nous pensons que réunir les branches sportives mondiales de Honda sous une seule organisation nous aidera à atteindre cet objectif", précise Koji Watanabe, président de HRC. "Nos ingénieurs de course aux États-Unis et au Japon seront plus forts ensemble, et je suis très heureux d'accueillir nos associés américains dans l'équipe HRC."

Auparavant président de HPD, David Salters conservera un rôle identique à la tête de HRC US. "L'héritage de Honda en compétition est inégalé et, au cours des 30 dernières années, les hommes et les femmes talentueux de HPD ont contribué à ce succès aux États-Unis", souligne-t-il. "Nous sommes ravis et très fiers de joindre nos forces à celles de nos amis et collègues de HRC Japon, et de représenter Honda Racing au niveau mondial. Nous continuerons à relever des défis aux États-Unis, tout en développant notre personnel et notre technologie afin d'être compétitifs sur une scène internationale du sport automobile qui évolue vite."

Le programme WEC encore en évaluation

David Salters et Koji Watanabe.

En janvier prochain, les 24 Heures de Daytona marqueront la première course de HRC US et les Acura ARX-06 LMDh arboreront les nouveaux logos sur leur livrée. La possibilité de faire courir cette voiture en WEC et aux 24 Heures du Mans est un sujet de discussion qui dure.

"Nous avons toujours été très clairs : nous devons nous intéresser au WEC", reconnaît David Salter. "Nous avons une ARX-06 extraordinaire, qui est le fruit du travail de notre équipe, d'Oreca et de nos écuries qui ont fait un boulot époustouflant. Nous sommes donc très attachés à cette voiture, et elle est éligible au WEC. Nous avons toujours dit que ça devait avoir un sens sur le plan commercial, de la marque et du marketing. Ce qui est très important pour moi, c'est que cela ait un sens sur le plan de la compétition. On ne court pas pour ne pas être compétitif, c'est trop dur !"

"Il y a un cadre plus formel pour évaluer les choses désormais, car nous observons le sport automobile mondial, mais les conditions sont toujours les mêmes et nous devons évaluer si ça a du sens. Nous le ferons de manière raisonnable afin de voir ce qui a du sens pour notre entreprise et notre personnel."

Concernant le calendrier d'une arrivée en WEC, David Salters écarte d'emblée l'idée d'un programme pour 2024. "Ce n'est pas défini, donc nous travaillons constamment sur le sujet afin de voir ce qui a du sens pour l'avenir", ajoute-t-il. "Nous étudions les stratégies futures et nous n'avons pas de calendrier précis pour le moment, mais nous évaluons sérieusement la situation."

