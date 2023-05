Isotta Fraschini reporte les débuts en WEC de son Hypercar

Isotta Fraschini va repousser son entrée en compétition avec son Hypercar, initialement espérée pour le mois de juillet à Monza. La marque italienne vise désormais la dernière manche de la saison du WEC, en novembre à Bahreïn, pour avoir le temps de développer convenablement la Tipo 6 LMH Competizione qui a récemment pris la piste pour la première fois.

En 2024, Isotta Fraschini s'engagera à temps plein dans le Championnat du monde d'Endurance et confiera sa machine à l'équipe Vector Sport, actuellement présente en LMP2. L'été qui arrive va donc permettre de multiplier les séances d'essais pour l'Hypercar préparée en Italie par Michelotto Engineering.

"On doit développer la voiture correctement sur la piste, car une fois que la voiture est homologuée pour la course, on fige la spécification", a rappelé à Motorsport.com Claudio Berro, patron de la branche sportive d'Isotta. "Cette décision a été prise en collaboration avec la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest. On doit courir une fois cette année, et ce sera à Bahreïn, mais le plus important est de développer la voiture lors des essais."

La Tipo 6 LMH a été déverminée le mois dernier sur la piste de Vallelunga. Désormais, une nouvelle séance d'essais est prévue les 16 et 17 mai à Monza, suivie d'un "programme d'essais très costaud", selon Claudio Berro, qui ajoute : "On reviendra à Vallelunga, on retournera à Monza et on ira en Aragón ; le plan est de boucler 10 000 à 15 000 km avant de commencer à courir."

Ancien pilote Audi en LMP1, Marco Bonanomi sera convié à en prendre le volant aux côtés de Maurizio Mediani, qui avait réalisé le shakedown. Les pilotes de l'équipe Vector Sport, Gabriel Aubry et Ryan Cullen, seront également mis à contribution. Si les délais sont tenus, l'homologation de l'Hypercar italienne devrait avoir lieu en octobre, afin qu'elle soit éligible à prendre le départ des 8 Heures de Bahreïn le 4 novembre. Elle sera alors invitée et ne pourra pas marquer de points au championnat.

Isotta Fraschini sera tout de même présent dans le paddock de Monza au mois de juillet, où sera présentée au public son Hypercar ainsi qu'une version "trackday" baptisée Tipo 6 Pista et "à 97% identique" à la machine destinée à courir en WEC.

Propos recueillis par Gary Watkins