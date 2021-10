Jamie Chadwick et Alice Powell en LMP2 au Rookie Test

La liste des heureux élus invités à participer au Rookie Test de Bahreïn continue de se remplir, à une dizaine de jours de l'échéance. Tandis que le WEC s'apprête à clôturer la saison 2021 par deux courses organisées sur le circuit de Sakhir, une de six heures ce week-end puis une de huit heures une semaine plus tard, le dimanche 7 novembre permettra à plusieurs pilotes de prendre part à des essais.

Au moins deux femmes en feront partie puisque Jamie Chadwick et Alice Powell rejoindront sur place l'équipe Richard Mille Racing pour un test en LMP2 à bord de l'Oreca 07 à moteur Gibson. Pilote de développement chez Williams en Formule 1, Chadwick a décroché le week-end dernier son deuxième titre en W Series aux dépens de Powell. C'est grâce à ces résultats que toutes les deux ont été conviées au sein de la structure gérée par Signatech et qui engage depuis deux années maintenant un équipage 100% féminin en WEC, constitué de Sophia Flörsch, Beitske Visser et Tatiana Calderón.

À 23 ans, Chadwick a déjà participé à des courses d'Endurance avec Aston Martin et a remporté le championnat britannique GT4 lors de la saison 2014 aux côtés de Ross Gunn. Elle n'a en revanche jamais couru en prototype, ce qui constituera donc une première. Powell, 28 ans, a quant à elle une expérience plus réduite de ce type de discipline, même si elle a pris le départ d'une manche du championnat IMSA dans la catégorie GTD lors de la saison 2019.

Les deux pilotes rejoignent pour ce Rookie Test un certain nombre d'autres concurrents dont la présence a déjà été officialisée. Le plus célèbre d'entre eux reste évidemment le septuple Champion du monde des Rallyes Sébastien Ogier, qui sera au volant de l'Hypercar Toyota GR010 Hybrid à Bahreïn pour préparer une vraisemblable reconversion en Endurance. Il partagera cette expérience avec Charles Milesi, qui a brillé cette année en LMP2 avec l'équipe WRT, notamment en s'imposant dans cette catégorie aux 24 Heures du Mans en août dernier.

Par ailleurs, Laurents Hörr sera au volant d'une Ferrari 488 GTE Evo ou d'une Porsche 911 RSR-19 en GTE Pro à l'occasion de ce Rookie Test, qui se déroulera sur la piste de Sakhir avec un total de cinq heures de roulage mis à disposition des équipes, deux le matin et trois l'après-midi. Le WEC dévoilera prochainement la liste complète des engagés pour cette journée.