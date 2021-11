Kobayashi rapproche la Toyota #7 du titre avec la pole position

Ayant marqué le point de la pole position, Kamui Kobayashi et ses équipiers Mike Conway et José María López peuvent se contenter de finir les 8 Heures de Bahreïn pour remporter le titre. La troisième place leur suffira même si la Toyota GR010 Hybrid #8 de Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima remporte la course ; il n'y a que trois Hypercar engagées à Bahreïn.

Kobayashi a signé un 1'46"250 dans son premier run, sept dixièmes plus rapide que Hartley en 1'48"895. Les deux pilotes Toyota ont fait un deuxième run : Kobayashi n'a pas réalisé de chrono représentatif, tandis que l'amélioration de Hartley en 1'46"540 ne lui a pas suffi à arracher la pole. L'Alpine-Gibson A480 est à 0"775 du meilleur temps, plus proche en qualifications que le week-end dernier à Sakhir, grâce à un 1'47"025 de Matthieu Vaxiviere.

Filipe Albuquerque a arraché la pole position LMP2 à la toute fin des dix minutes de la séance des protoypes. Le Portugais a gagné sept dixièmes sur son deuxième train de pneus à bord de l'ORECA de United Autosports. Son 1'49"525 a suffi à battre la référence de 1'49"819 établie par Norman Nato, qui n'a pas amélioré dans son second run pour l'écurie Realteam, exploitée par la structure TDS.

António Félix da Costa a pris la troisième place dans la première des Jota, son 1'49"910 réalisé dans le second tour lancé de son run solo. Giedo van der Garde est quatrième et deuxième de la sous-catégorie Pro/Am derrière Norman Nato, avec un 1'50"149 dans son deuxième run pour le Racing Team Nederland, autre équipe dont l'exploitation des voitures est assurée par TDS. Le proto WRT qui a signé la deuxième place des 6 Heures de Bahreïn le week-end dernier n'est que septième, aux mains de Ferdinand Habsburg.

Nouvelle pole pour Porsche

Pour la cinquième fois de l'année, la Porsche 911 RSR #92 partira en pole position dans la catégorie GTE Pro. Malgré une forte opposition de Ferrari et l'annulation de sa première tentative chronométrée en raison du non-respect des limites de la piste, Kévin Estre a signé le meilleur temps. Son chrono de 1'56"041, légèrement plus rapide que son temps annulé, lui a donné un avantage de deux dixièmes sur James Calado (1'56"201), l'homme le plus rapide du clan AF Corse, dont les Ferrari 488 GTE ont reçu un surplus de performance de la part de la Balance de Performance (BoP) pour cette épreuve.

La pole position à Bahreïn est d'autant plus importante pour la #92 puisqu'Estre et son coéquipier Neel Jani, qui sont accompagnés lors de cette course de 8 Heures par Michael Christensen, ont désormais le même nombre de points que le duo Calado-Pier Guidi au sommet du classement général.

Derrière les deux voitures, Gianmaria Bruni, au volant de la Porsche #91, accuse cinq dixièmes de retard sur le meilleur temps (1'56"541). L'Italien a vu ses deux premiers temps être invalidés pour des excursions hors des limites de la piste. Enfin, Daniel Serra ferme la marche dans la seconde Ferrari avec un temps de 1'56"603, respectivement à six dixièmes et six centièmes des Porsche #92 et #91. À noter que Ferrari a porté réclamation concernant les changements appliqués sur la BoP entre les deux épreuves de Bahreïn, mais aucune décision n'a été prise pour l'instant.

Le Cheval Cabré peut néanmoins se consoler avec le meilleur temps dans la catégorie GTE Am, dont les machines ont également reçu une augmentation de la puissance via la BoP. Roberto Lacorte, au volant de la Cetilar Racing #47, a eu le dernier mot avec un temps de 1'58"712, quatre centièmes de mieux que le chrono de l'AF Corse #83 enregistré par François Perrodo, en tête du classement pilotes.

8 Heures de Bahreïn - Qualifications (prototypes)

8 Heures de Bahreïn - Qualifications (GT)