Toyota remporte les 6H de Spa, Alpine conforte son avance

Les 6 Heures de Spa-Francorchamps n'entreront peut-être pas dans la légende, mais elles ont clairement été une course typique d'Endurance sur le tracé belge. À 13 heures, heure locale, l'épreuve a débuté dans des conditions sèches, mais assez rapidement la météo capricieuse des Ardennes a commencé à jouer un rôle de premier plan.

Au volant de la Toyota #8, Sébastien Buemi a pris la tête après que les deux GR010 Hybrid aient dépassé la Glickenhaus 007 LMH #708 d'Olivier Pla qui était en pole position. Toutefois après le premier des trois drapeaux rouges pour l'accident de Miroslav Konopka dans la LMP2 #44, Buemi a été forcé de mettre pied à terre après le restart, victime de ce que l'équipe a décrit comme des problèmes d'hybride. Il cédait alors les commandes à la voiture sœur, la #7.

L'abandon de Konopka – alors qu'il commençait à bruiner sur une partie du circuit ardennais mais pas sur l'autre, un classique de Spa – était le premier d'une longue série. Pendant le premier drapeau rouge, les équipes ont été forcées de miser sur la persistance de cette pluie légère, mais peu après, les vannes se sont véritablement ouvertes.

Le circuit rénové s'est avéré encore plus glissant que d'habitude, et lorsque les voitures ont commencé à partir en aquaplaning, la course a été interrompue une deuxième fois avant les deux heures de roulage. Au sortir de la deuxième période de drapeau rouge, Robin Frijns était en tête avec la WRT Oreca 07 LMP2 #31, et le Néerlandais a continué à impressionner sur le mouillé en distançant Mike Conway dans la Toyota #7.

Le troisième arrêt de la course a eu lieu après trois heures et 20 minutes, suite à un accident d'Alex Brundle sur l'Oreca LMP2 #34. Brundle a heurté violemment les barrières du virage 9, ce qui a entraîné des réparations sur le rail. Un peu plus de deux heures avant la fin de l'épreuve, la course reprenait dans des conditions qui allaient progressivement s'améliorer.

Sur les intermédiaires, José María López (Toyota) a tenté de creuser un écart sur Matthieu Vaxiviere dans l'Alpine, tandis qu'un demi-tour derrière eux, René Rast de WRT continuait de naviguer à un rythme similaire à celui des concurrents de la catégorie Hypercar.

À 30 minutes de l'arrivée, López effectuait son dernier arrêt pour les slicks, sachant que Vaxiviere devait également passer par les stands. L'Argentin a mené la #7 jusqu'au drapeau à damier avec 27 secondes d'avance, se rachetant ainsi de son accident aux 1000 Miles de Sebring en mars dernier.

Vaxiviere et ses coéquipiers André Negrão et Nicolas Lapierre se contentent de la deuxième place, mais renforcent ainsi leur avance au championnat après avoir remporté l'ouverture de la saison en Floride.

Glickenhaus a été touché par une erreur de communication entre l'équipe et Pipo Derani, qui a obligé le Brésilien à faire un arrêt supplémentaire pour des pneus rainurés. Cela a fait chuter le constructeur à la neuvième place derrière les leaders du LMP2, mais il reste troisième en Hypercar.

Côté LMP2 , WRT a signé un doublé la victoire étant revenue au trio Gelael-Frijns-Rast.

