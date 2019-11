Le COOL Racing en pole position en LMP2 !

En trois épreuves en WEC, le COOL Racing peut s’enorgueillir de compter déjà une victoire – lors de sa toute première course dans la discipline à Silverstone -, et désormais une pole position. En effet, grâce aux efforts combinés de Nicolas Lapierre et Antonin Borga, la structure suisse a décroché la pole position en LMP2 en vue des 4 Heures de Shanghai dimanche.

En effet, avec un chrono de 1’48’’089 ajouté au tour en 1’49’’210 pour Antonin Borga (qui découvre le circuit ce week-end), l’Oreca 07 #42 a conclu la séance qualificative avec un temps moyen de 1’48’’649, qui lui permet d’arracher la pole position devant l’Oreca 07 du Jackie Chan DC Racing.

#42 Cool Racing Oreca 07 - Gibson: Antonin Borga Photo de: Adrenal Media

"C’est super de décrocher cette pole position pour notre troisième course en WEC", se félicite Antonin Borga auprès de Motorsport.com. "Nous ne connaissions pas le circuit ni Alexandre (Coigny) ni moi, mais le travail en simulateur a porté ses fruits."

"L’équipe m’avait permis de passer un train de pneus neufs lors des essais libres, ce qui m’a permis de jauger la voiture dans ces conditions, et mon tour était plutôt bon, suffisant pour signer la pole, c’est génial."

Aux côtés de la Toyota de Buemi sur la grille de départ

Antonin Borga s’attend cependant à une grosse bagarre en course, avec de sérieux prétendants à la victoire, lui qui devrait prendre le départ aux côtés de… Sébastien Buemi et sa Toyota, moins bon temps des LMP1, et à peine 0,5 seconde plus rapide que l’Oreca du COOL Racing.

"Prendre le départ sur la même ligne qu’une Toyota, ça va faire bizarre !", continue Borga. "Et puis il y aura de la sérieuse concurrence avec des équipes comme le Jacky Chan Racing ou United Autosports."

"Il va falloir aligner les tours et ne pas faire d’erreur, continuer comme on a l’habitude de le faire. Déjà, sur une course de six heures, le moindre faux-pas coûte très cher, ce sera encore pire sur une course de quatre heures."

"L’une des clés sera aussi la gestion des pneus. Lors des essais libres, on a vu que les gommes s’usaient très vite et que la piste était vite recouvertes de morceaux de gommes. En course, il va falloir faire attention, et essayer de les préserver au maximum. C’est un bon début de week-end en tous cas."