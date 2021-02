Leclerc aimerait faire les 24H du Mans avec Ferrari en Hypercar

Cette semaine, Ferrari a annoncé son retour dans la catégorie reine de l'Endurance en 2023, 50 ans après sa dernière participation en proto. La firme italienne s'engagera donc en Hypercar avec notamment l'ambition de remporter à nouveau les 24 Heures du Mans, sa neuvième et dernière victoire remontant à 1965.

Charles Leclerc, qui avait participé aux 24H du Mans virtuelles organisées par Motorsport Games l'an passé, avait à l'époque déclaré être tenté par l'expérience réelle. Quelques jours après l'annonce du retour de Ferrari, il a renouvelé son souhait et annoncé qu'il était prêt à saisir la moindre opportunité de courir avec Ferrari au Mans.

"J'aime Le Mans, j'en ai toujours été fan. Si l'opportunité se présente, alors je serais très heureux de participer. Pour le moment, je me concentre principalement sur la Formule 1. Mais, encore une fois, s'il y a une opportunité, pourquoi pas ?"

Carlos Sainz, de son côté, s'est montré plus réservé mais qualifie le projet de "très intéressant" : "C'est formidable qu'une marque comme Ferrari veuille retenter sa chance au Mans, et j'en serai le principal supporter et le principal fan."

"Mais, en ce qui concerne le pilotage, je pense que nous avons beaucoup de travail à faire ici chez Ferrari et je me concentre entièrement sur la Scuderia Ferrari en Formule 1, et je n'ai pas d'autres projets en tête pour le moment. Je suivrai cela de près, mais c'est encore un peu trop loin."

Binotto ne sera pas aux commandes

L'engagement de Ferrari en Endurance intervient après un processus récent d'évaluation qui a vu l'entreprise italienne renoncer à une entrée en IndyCar. Mais Mattia Binotto, le directeur de l'équipe, assure que la décision d'intégrer le WEC n'a rien à voir avec l'introduction en F1 d'un plafond de dépenses.

"Non, ce n'est pas du tout une conséquence du règlement financier", a déclaré le dirigeant italo-suisse. "Le programme a été évalué du point de vue de l'entreprise et nous avons décidé que Ferrari y participerait."

Lire aussi : Ferrari renonce finalement à intégrer l'IndyCar

Concernant son propre rôle dans l'aventure Hypercar, Binotto ne sera pas aux manettes mais est prêt à aider si besoin. "Serai-je aux commandes ? Je pense que nous devons comprendre que Ferrari est une seule et même entreprise – peu importe qui est responsable et qui est aux commandes."

"Mais non, je ne serai pas directement responsable moi-même. Nous sommes, en tant que Scuderia Ferrari, entièrement concentrés sur le programme F1. Mais il ne fait aucun doute que si, en tant qu'équipe de F1, nous pouvons apporter notre soutien avec un certain savoir-faire, une certaine expertise, nous le ferons parce que, une fois de plus, nous sommes une seule et même entreprise."