Lilou Wadoux testera une Hypercar à Bahreïn

Devenu un rendez-vous traditionnel de la fin de saison du WEC, le Rookie Test aura une nouvelle fois lieu à Bahreïn cette année, au lendemain de la manche finale du championnat. Comme chaque année, la FIA WEC a sélectionné quatre pilotes – un par catégorie – pour participer à ces essais qui garantissent au moins 30 tours au volant de la voiture titrée la veille. Cette sélection est basée sur "les performances, les aptitudes individuelles en compétition et la détermination".

Programmé le 13 novembre prochain, le Rookie Test sera le théâtre d'un petit moment d'Histoire puisque dans la catégorie Hypercar, c'est Lilou Wadoux qui a été sélectionnée. La Française de 21 ans, qui a disputé cette année ses premières 24 Heures du Mans au sein du Richard Mille Racing, aura l'opportunité de piloter soit la Toyota GR010 Hybrid, soit l'Alpine A480 (ex-LMP1), en fonction de l'issue du duel pour le titre mondial. Elle deviendra alors la première femme à s'installer dans une Hypercar, la première également à piloter en catégorie reine depuis Vanina Ickx en 2011.

"Je suis très heureuse d’avoir été sélectionnée", se réjouit Lilou Wadoux. "Il y a un an à peine, je participais au Rookie Test de Bahreïn en LMP2 avec Richard Mille, alors que j’évoluais en Alpine Elf Europa Cup. Cela a été une grosse étape dans ma carrière, puisque je me suis retrouvée d’un coup au volant d’un prototype. J’ai énormément appris. Et là, une nouvelle opportunité s’offre à moi avec de nouveaux tests, mais cette fois-ci au volant d’une Hypercar. C’est un rêve qui va se réaliser. Je suis ravie. Et puis, sur le plan personnel, je suis assez fière de montrer que les femmes peuvent s’épanouir au plus haut niveau du sport automobile. Cela prouve que les mentalités évoluent dans le bon sens. J’espère que mon exemple suscitera quelques vocations chez les jeunes filles."

La jeune femme confiait en juin dernier, au Mans, son ambition de s'inscrire dans la durée en Endurance et d'y faire carrière.

Lilou Wadoux roule cette saison en WEC dans la catégorie LMP2.

Une autre Française aura sa chance lors de ce rendez-vous puisque Doriane Pin (18 ans) a été sélectionnée pour piloter une Oreca 07 LMP2 après avoir roulé cette année en GTE à Spa-Francorchamps au sein de l'équipe Iron Dames. Les deux autres pilotes sélectionnés sont Lorenzo Colombo (21 ans) pour rouler en LMGTE Pro et Finn Gehrsitz (17 ans) pour le LMGTE Am.

"Pour être choisis, Lilou, Lorenzo, Doriane, Finn se sont mesurés aux meilleurs", rappelle Frédéric Lequien, directeur général du WEC. "Le Rookie Test est une formidable opportunité pour ces jeunes pilotes de faire un authentique test en piste dans la voiture qui aura remporté, la veille, le Championnat du monde 2022 dans sa catégorie. Ce test fait partie du Règlement Sportif du FIA WEC car nous nous efforçons d’encourager les jeunes talents de notre discipline et nous avons vu combien ce test a déjà pu être bénéfique pour la carrière de jeunes pilotes auparavant. Nous sommes très impatients de voir les quatre pilotes en action au Bahreïn."

