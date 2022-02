López : Peugeot sera "un défi de taille" pour Toyota

Nul ne sait encore quand Peugeot fera officiellement ses débuts en WEC, alors qu'il existe encore un espoir de voir le constructeur français se présenter à Spa-Francorchamps puis aux 24 Heures du Mans cette année. L'autre scénario verrait débuter la 9x8 après l'échéance mancelle, si l'équipe estime qu'elle n'est pas suffisamment prête.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée programmée du Lion est guettée par la concurrence et plus particulièrement par Toyota. La marque japonaise ne sous-estime pas Alpine et Glickenhaus, qui se frottent à elle depuis l'an passé, mais sait aussi que l'engagement de Peugeot en fera le premier concurrent avec un effort d'usine depuis l'ère LMP1 hybride face à Audi et Porsche. Pour José María López, vainqueur au Mans et Champion du monde en 2021 aux côtés de Kamui Kobayashi et Mike Conway, pas question de prendre cette menace à la légère.

"Quand on gagne des courses et des titres, on construit de la confiance à chaque fois et c'est très important, c'est certain", admet le pilote argentin. "Mais en même temps, nous avons des coéquipiers très forts, nous allons avoir une grosse concurrence et à ce niveau, on ne peut vraiment pas se relâcher. Il faut toujours être à 150%. Si l'on se relâche ou qu'on lève juste un tout petit peu le pied, on se retrouve toujours dans des situations difficiles. Particulièrement lors de ces courses, on ne peut pas se relâcher une seule seconde."

"Tout change constamment, ce n'est pas une routine comme une course sprint où l'on trouve la corde et le point de freinage et où l'on répète ça à chaque tour. On double des voitures, avec des vitesses d'approche différentes dans les courbes, les choses changent, la météo change, il faut communiquer avec l'équipe, la voiture embarque énormément de technologie. Il faut vraiment être à 100%, on ne peut vraiment pas se détendre. Oui, nous avons gagné les 24 Heures du Mans, mais est-ce pour autant que ce sera facile pour nous cette année ? Non, je pense que ce sera toujours difficile."

Lui-même passé par le giron PSA lorsqu'il a conquis ses trois titres mondiaux en WTCC avec Citroën entre 2014 et 2016, et en roulant pour DS Virgin en Formule E, José María López n'attend rien d'autre qu'un grand niveau de professionnalisme de la part de Peugeot en WEC, qui donnera du fil à retordre à Toyota.

"J'ai travaillé avec le groupe auparavant en WTCC, je pense que beaucoup de choses ont changé désormais, mais il reste du monde, j'ai même encore quelques amis là-bas", explique-t-il. "Je sais qu'ils sont très compétents et je sais qu'ils vont constituer un défi de taille pour nous aussi. Ils vont nous pousser plus fort et je pense que ce sera très chouette pour nous, pour tout le monde, pour le championnat. J'ai hâte d'y être, j'espère vraiment qu'ils pourront être en piste dès que possible."