Louis Delétraz satisfait de son rythme sur la LMP1 Rebellion

Protagoniste du championnat FIA F2 en 2019, Louis Delétraz s'est vu offrir l'opportunité de tester pour la première fois un prototype LMP1 par Rebellion Racing sur le Sakhir International Circuit dimanche, au lendemain des 8 Heures de Bahreïn FIA WEC.

Lors de cette journée d'essais, Delétraz a pu se familiariser avec le prototype R-13 et ses 833 kg pour 665 chevaux, couvrant un total de 45 tours dans des conditions d'adhérence variées : après avoir évolué sur une piste humide le matin, il a pu hausser son rythme sur une piste asséchée l'après-midi.

"C'était une journée vraiment sympa et ma première fois dans un gros prototype", a expliqué Louis Delétraz. "J'ai déjà piloté une GT, mais rien de tel qu'une LMP1 avec beaucoup de puissance et d'adhérence. Ce fut une première expérience étonnante et j'ai beaucoup apprécié. Je comprends tout à fait pourquoi ces voitures sont si attrayantes à piloter."

#1 Rebellion Racing Rebellion R-13 - Gibson: Louis Deletraz, Norman Nato Photo de: JEP / Motorsport Images

"Bien que la puissance soit à peu près la même que celle d'une voiture F2, l'effort d'appui est partout sur la voiture. C'était aussi intéressant de rouler avec des pneus Michelin dont les performances sont complètement différentes de celles des pneus que nous utilisons en F2. C'était génial de pouvoir pousser la voiture jusqu'à la limite tour après tour sans dégradation des pneus".

Après avoir testé une F1 de l'équipe Haas il y a un an, il s'agit d'une nouvelle expérience pour Louis Delétraz, qui n'a pas encore annoncé ses plans pour 2020.

"Je suis extrêmement reconnaissant à Rebellion pour cette chance de test," continue-t-il. "Le sport automobile en Suisse n'est pas très développé, mais l'équipe et moi-même nous connaissons depuis longtemps. J'ai sauté sur l'occasion de l'offre qui m'a été faite, et d'être invité à venir au Bahreïn pour le rookie test."

"J'ai toujours envie d'essayer beaucoup de voitures différentes parce que je sais que cela m'aidera à m'améliorer en tant que pilote. J'ai été très satisfait de mon rythme pendant les essais et j'espère que je pourrai à nouveau avoir une expérience au volant d'une voiture LMP1 à l'avenir".