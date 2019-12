McLaren n'ira pas vers un 3e programme "financièrement irresponsable"

McLaren évalue depuis longtemps la possibilité de s'engager en Championnat du monde d'Endurance, notamment par le truchement de sa prochaine catégorie reine, l'Hypercar. Mais Zak Brown a révélé qu'une telle décision dépendrait de sa convergence par rapport au concept DPi 2.0 du championnat IMSA, les exigences financières de l'Hypercar étant pour l'heure hors de portée de ce que veut faire la structure de Woking.

De plus, l'engagement en Endurance se ferait en sus de son historique présence en Formule 1 et d'un programme complet en IndyCar, en partenariat avec Schmidt Peterson Motorsport, à partir de 2020. Quand il lui est demandé s'il serait viable pour McLaren de mener ces trois programmes de front, Brown de répondre : "Oui. Mais actuellement, nous n'en avons que deux et nous ne ferons le troisième que s'il est viable, et c'est pourquoi nous ne nous sommes pas engagés sous les règles qui sont en place actuellement. Nous ne sommes pas à l'aise sur le point de savoir s'il est possible que cela fonctionne sur le plan financier."

"L'IndyCar est un bon business, nous pouvons y arriver. Nous y sommes arrivés. Croyez-le ou non, ça a fonctionné cette année, même avec le fiasco de la non-qualification [pour l'Indy 500]. En Formule 1, nous perdons beaucoup d'argent, mais le nouveau budget plafonné arrive, le sponsoring se passe vraiment bien. Nous voyons la trajectoire de la F1 devenir viable, c'est donc pour cela que désormais nous regardons du côté de l'Endurance. Si nous pouvons mettre en place un business model qui fonctionne, alors nous nous engagerons, mais ce que nous n'allons pas faire, c'est nous impliquer dans un autre championnat, n'importe lequel, si ce n'est pas financièrement responsable."

Brown invite en tout cas le WEC à garder sous contrôle les dépenses des constructeurs une fois l'Hypercar entrée en vigueur en 2020-2021. "Je pense que Toyota va dépenser au moins 40 millions de dollars [autour de 36 millions d'euros, ndlr]. Je ne pense pas qu'il faille dépenser autant, je pense que vous pouvez peut-être en dépenser la moitié. Mais je crois que celui qui a le plus gros carnet de chèques, historiquement nous le savons, est celui qui gagne. Ils doivent parvenir à une formule où il deviendrait progressivement difficile de dépenser plus d'argent. Donc la fenêtre des 20 à 40 millions de dollars est là où les choses se passent et nous voulons aller vers la fourchette basse. Mais il faut avoir confiance dans le fait que nous pouvons être compétitifs avec ce niveau de dépenses."

Avec Rachit Thukral