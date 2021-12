L'ancien pilote F1 Felipe Nasr sera pilote Porsche LMDh en 2023

Felipe Nasr et Dane Cameron ont été confirmés comme pilotes d'usine Porsche à partir de l'année prochaine, ce samedi soir, alors que Porsche dévoilait son programme en matière de sport automobile pour 2022. Ils seront "impliqués de manière intensive dans la poursuite du développement du prototype LMDh de Porsche", selon un communiqué du constructeur allemand.

Nasr et Cameron étaient étroitement liés depuis l'été à Porsche et Penske Motorsport, qui exploitera l'équipe d'usine du constructeur dans le Championnat du monde d'Endurance (WEC) et le Championnat IMSA SportsCar en Amérique du Nord.

Le transfert chez Porsche de Nasr, ancien pilote de Sauber en F1, qui a remporté son deuxième titre IMSA cette année avec l'équipe Action Express Racing (AXR) sur Cadillac, semblait acquis lorsqu'il a été annoncé en octobre qu'il serait remplacé par Tristan Nunez dans le team pour 2022.

Cameron a de son côté fait partie de l'équipe Penske Acura pendant ses trois années d'existence de 2018 à 2020, remportant le titre IMSA avec Juan Pablo Montoya en 2019, avant de poursuivre sa relation avec la marque Honda chez Meyer Shank Racing cette année.

Teaser de la Porsche Hypercar de Porsche Penske Motorsport 1 / 4 Photo de: Porsche Motorsport Teaser de la Porsche Hypercar de Porsche Penske Motorsport 2 / 4 Photo de: Porsche Motorsport Teaser de la Porsche Hypercar de Porsche Penske Motorsport 3 / 4 Photo de: Porsche Motorsport Teaser de la Porsche Hypercar de Porsche Penske Motorsport 4 / 4 Photo de: Porsche Motorsport

Le nouveau patron de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, a déclaré que la nouvelle LMDh développée en partenariat avec Multimatic Motorsport sur sa plateforme LMP2 de nouvelle génération "commencera des tests intensifs en janvier pour s'assurer que nous sommes préparés de façon optimale pour nos débuts en compétition en 2023".

Cela est conforme au calendrier que Laudenbach a établi pour le programme au début du mois de novembre : il a déclaré que la voiture serait déployée sur un site d'essai avant la fin de l'année, avant le début des tests de développement à proprement parler au début de l'année prochaine. Il n'est pas clair si ce shakedown a eu lieu jusqu'à présent sur la piste d'essai de Porsche à Weissach ou sur un site similaire.

Porsche a annoncé la nomination d'un nouveau directeur de programme pour le projet LMDh. Urs Kuratle, qui a travaillé chez Sauber pendant plus de 20 ans, occupe ce nouveau poste, après avoir dirigé la logistique du programme 919 en tant que directeur des opérations en compétition. Pascal Zurlinden a quitté son poste de responsable des programmes usine en octobre.