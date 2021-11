Nico Müller disputera une saison en LMP2 avant de rejoindre Audi

Un an avant de porter les couleurs d'Audi, de retour en Endurance dans la catégorie Hypercar en 2023, Nico Müller va disputer sa première saison complète en FIA WEC en 2022. Lié à Audi depuis 2014 et vice-Champion du DTM à deux reprises avec la firme aux anneaux, celui qui a aussi porté les couleurs de Dragon en Formule E pilotera une Oreca-Gibson engagée par une nouvelle structure, Vector Racing, basée à Silverstone.

Cette équipe a été mise en place par Gary Holland, qui a déjà été le patron de Müller en Formule E et a dirigé les équipes Krohn et JOTA en Endurance. Le pilote allemand ne sera donc pas en terrain inconnu même s'il n'a qu'une faible expérience du WEC puisqu'il n'y a pris qu'un seul départ, aux 6 Heures de Shanghaï 2017 et au volant d'un prototype de l'équipe G-Drive.

"Je suis ravi de faire partie de cette nouvelle équipe, également confiant et fier d'être intégré à ce nouveau chapitre de l'Endurance", déclare Müller, seul pilote confirmé pour le moment. "Le nom Vector Sport est peut-être nouveau, mais dans la coulisse il y a quelques personnes très compétentes que j'ai connues dans d'autres championnats."

"La motivation et l'enthousiasme pour ce projet sont forts dans le groupe. C'est le bon moment pour rouler en WEC et en Endurance, [...] et je remercie Audi Sport de me laisser profiter de cette opportunité de combiner mon travail avec eux à ce nouveau projet."

Vector Racing entend devenir un nom qui compte en Endurance, au moment où de nombreux constructeur annoncent leur arrivée dans la catégorie Hypercar. "Grâce à la vision et l'esprit innovant de l'ACO et de la FIA, l'Endurance est sur le point d'entrer dans une ère incroyable", se réjouit Gary Holland. "Le LMH, le LMDh et le nouveau règlement GT3 donnent un coup de projecteur sur la discipline et nous considérons qu'il s'agit de la bonne direction pour l'avenir. C'est pour cette raison que nous avons décidé de lancer notre équipe à ce moment-là."

"Nous remercions Audi Sport de permettre à Nico de nous rejoindre pour la saison 2022, sa présence étant au cœur de notre projet. Nous avons l'intention d'associer un très bon équipage et une équipe technique expérimentée et très compétente, avec un package technique approuvé, mais nous avons également l'ambition de nous engager dans différentes catégories à l'avenir."