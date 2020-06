Nicolas Lapierre devient actionnaire de Racing Spirit of Léman

Nicolas Lapierre a rejoint la structure suisse en 2019 pour le WEC mais aussi l’European Le Mans Series, et en est devenu l’un des piliers,de par son expérience, aux côtés des pilotes suisses Antonin Borga (photo) et Alexandre Coigny, remportant notamment la victoire en LMP2 pour la première course en WEC du Cool Racing à Silverstone avec Antonin Borga.

Natif de Thonon-les-Bains, sur le côté français du lac Léman, Nicolas Lapierre s’est naturellement fondu dans l’organisation du COOL Racing, dont le siège est situé à la Roche-sur-Foron, dans le département français de Haute-Savoie, à quelques encablures de Genève.

Lire aussi: Le COOL Racing dévoile sa nouvelle livrée pour 2020

L’association entre Spirit of Léman et Nicolas Lapierre prend aujourd’hui une nouvelle dimension puisque le tricolore, recordman des victoires aux 24 Heures du Mans en LMP2, en devient désormais l’un des actionnaires. A ce titre, et selon le communiqué diffusé par l’équipe, « Il s’impliquera tout particulièrement dans le développement des programmes sportifs, le suivi des pilotes et la recherche de nouveaux partenaires. »

Spirit of Léman a été créé en 2019 par Patrick Barbier, alors qu’Herminie Barbier, la fille de ce dernier, y officie en tant que team manager, alors que Guillaume Gibert occupe le rôle de responsable technique.

Livrée 2020 COOL Racing Photo de: GaazMaster Motorsport

En 2020, le COOL Racing sera toujours engagé dans la catégorie LMP2 du WEC, et fera ses débuts aux 24 Heures du Mans en septembre prochain. L’European Le Mans Séries sera toujours au programme avec l’Oreca 07, alors que l’équipe suisse alignera la nouvelle Ligier JS P320 en Michelin Le Mans Cup et en Ultimate Cup Series. Enfin, le COOL Racing se lancera également dans la catégorie GT de l’Ultimate Cup Series avec une Ligier JSR 2.

"Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec Nicolas depuis son arrivée chez COOL Racing au début de la saison 2019", commente Patrick Barbier, le Directeur Général de Racing Spirit of Léman. "Ses qualités de pilote nous ont permis de progresser très rapidement et nous allons maintenant profiter davantage de son expérience et de ses contacts pour le développement de notre structure. La première campagne de COOL Racing en WEC a très bien débuté et nous espérons pouvoir continuer sur la même lancée avec tous nos programmes sportifs dès que la saison va pouvoir recommencer."

"Je suis très heureux de devenir actionnaire de RACING SPIRIT OF LÉMAN », se réjouit de son côté Nicolas Lapierre. "Je prends beaucoup de plaisir à rouler et travailler avec COOL Racing et je suis enchanté de pouvoir m’impliquer dans le management de nos pilotes et le développement de nos activités commerciales."