Ogier confirme définitivement la fin de sa saison en WEC

Titulaire lors des trois premières épreuves de l'exercice 2022 du WEC, Sébastien Ogier a profité de sa première saison hors campagne complète en WRC pour s'essayer à l'Endurance et commencer à préparer une éventuelle future participation avec Toyota aux 24 Heures du Mans. Le point d'orgue de son engagement chez Richard Mille Racing, structure LMP2 gérée par Signatech, était bien entendu son roulage lors de la classique mancelle qui se tenait il y a deux semaines.

S'il a toujours clairement indiqué que sa participation au Championnat du monde en 2022 devait se conclure sur le tour d'horloge sarthois, il avait tout de même laissé une petite porte ouverte, comme nous vous le rapportions, après la course : "Même si cela a été annoncé différemment, on a toujours été clairs avec l'équipe que je ne ferais que le Mans et les deux courses précédentes pour m'y préparer. Je n'avais pas le souhait de faire le championnat dans son intégralité."

"J'avais plus le souhait de faire d'autres rallyes cette année, mais le fait de rajouter cinq ou six courses du WEC en plus ça ne collait pas avec mon envie de lever le pied. Du coup, il y a quand même de bonnes chances que cela s'arrête là. On va quand même en discuter avec l'équipe, mais a priori ce n'est pas prévu."

Ce mardi, l'octuple Champion du mondes des Rallyes a définitivement refermé ce chapitre, en postant sur les réseaux sociaux un message : "Je suis très reconnaissant envers Richard Mille Racing et Signatech pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée cette année ! Participer à Sebring, Spa et Le Mans a été une grande chance de découvrir le WEC et j'ai vraiment apprécié."

"Cependant, j'ai toujours été très clair sur le fait que mon objectif principal était de passer plus de temps avec ma famille cette année après une carrière très intense. Par conséquent, je n'ai jamais eu l'intention de participer à un championnat complet et je ne serai pas en mesure de participer aux prochaines courses."

Dans le cadre de cette mise au point, il a tenu à remercier ses deux équipiers en ce début de saison au sein de l'équipe Richard Mille Racing : "Un grand merci également à mes deux coéquipiers [Lilou Wadoux] et [Charles Milesi] pour les bons moments passés ensemble ! Je leur souhaite le meilleur pour la suite de la saison." Le trio a pris la neuvième place en LMP2 et la 13e au général lors de la 90e édition des 24H du Mans.



Avant de profiter un peu plus de ses proches, Sébastien Ogier va en découdre avec le Safari Rally du Kenya ce week-end, pour le compte de Toyota. Il retrouvera entre autres Sébastien Loeb.