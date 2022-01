Ogier a roulé une deuxième fois dans l'Hypercar Toyota

Sébastien Ogier a testé pour la deuxième fois l'Hypercar de Toyota, alors qu'il s'apprête à s'engager pour une saison complète en Endurance. L'octuple Champion du monde des Rallyes était mardi au volant de la GR010 Hybrid sur le circuit d'Aragón, un peu plus de deux mois après une première apparition au Rookie Test du WEC à Bahreïn. Le Français a rejoint directement l'Espagne après avoir terminé deuxième du Rallye Monte-Carlo le week-end dernier.

Toyota organisait une séance de trois jours, sa première de l'année avant le début de la saison 2022, et avait réuni sept pilotes dont cinq titulaires du programme WEC. Le réserviste Nyck de Vries était également présent tandis que Kamui Kobayashi, également nommé directeur d'équipe récemment, était absent puisque retenu à Daytona. Le Japonais était engagé dimanche dans la course qualificative, au contraire de Mike Conway et José María López, qui ont pu rallier l'Europe à temps pour prendre part aux essais.

Ce second passage de Sébastien Ogier dans le baquet de l'Hypercar Toyota ne doit toutefois pas être interprété comme une opportunité proche de rouler pour le constructeur aux 24 Heures du Mans en juin prochain. La marque continuera de s'appuyer uniquement sur deux autos et a exclu la possibilité d'en engager une troisième comme elle l'avait fait en 2017. "Il n'y a aucun changement par rapport à ce que nous avons annoncé en décembre", a confirmé un porte-parole de Toyota.

Ce roulage est davantage pour le Français une occasion d'emmagasiner du temps de piste au volant d'un prototype alors qu'il est attendu au sein d'un programme LMP2 en championnat WEC ou en ELMS. La semaine dernière, en marge du Rallye Monte-Carlo, il a indiqué que tout n'était pas encore finalisé mais que des nouvelles arriveraient bientôt, probablement au début du mois prochain. "Je travaille sur un projet et je pense que très bientôt, début février, vous en entendrez parler", a-t-il confié. "Il y a du travail en cours pour déjà être aux 24 Heures du Mans cette année."

Sébastien Ogier et Toyota doivent également décider sur quels autres rallyes du WRC il sera présent cette saison. La Suède est d'ores et déjà exclue, puisque Esapekka Lappi sera au volant de la troisième GR Yaris Rally1 pour cette manche, dont la liste des engagés a été publiée mardi.

Avec Adam Cooper

