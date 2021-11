Ogier ne s'est "pas mis de pression" pour son test en WEC

Alors que Sébastien Ogier va réduire son implication en WRC l'an prochain, le septuple Champion du monde des Rallyes étudie ses options pour l'an prochain. Verra-t-on ainsi le Français au départ des 24 Heures du Mans ?

Pour l'heure, Ogier continue de découvrir le monde de l'Endurance, pas à pas. Après une séance de simulateur dans les installations de Toyota, à Cologne, le mois dernier, le Champion WRC a enfin pu goûter à du concret en prenant le volant de la GR010 Hybrid sur le circuit de Bahreïn, à l'occasion du Rookie Test de fin de saison.

Le Français a bouclé 84 tours à bord de l'Hypercar, réalisant un meilleur temps personnel de 1'50"647 dans la matinée avant de se concentrer sur les longs relais dans l'après-midi. Ce n'est pas une surprise, un fossé monumental sépare le rallye de l'Endurance. Par conséquent, Ogier ne s'est pas fixé pour objectif d'exploser le chronomètre afin de reprogrammer son pilotage en toute sérénité.

"Ma journée a été très intéressante et amusante, pour être honnête", a indiqué Ogier. "On cherche toujours de nouvelles expériences. J'ai déjà beaucoup appris. Bien entendu, il y a encore beaucoup à apprendre mais c'est un début. Je ne me suis pas mis de pression aujourd'hui car il faut être réaliste, c'était ma première fois dans une Hypercar."

"Je m'attendais à une voiture avec un plus grand potentiel mais on ne peut pas totalement attaquer, il faut trouver le bon compromis pour le pilotage et ce n'est pas simple lorsque l'on a seulement fait du simulateur avant cela. Mais dans l'ensemble, je suis heureux de ma journée et je l'ai vraiment appréciée."

Le pilote français a ajouté que l'adaptation à la capacité de freinage et aux aides électroniques de la GR010 Hybrid avait représenté un défi tout au long de la journée : "Je m'attendais à plus d'appui et à plus d'attaque au freinage. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ce genre de véhicule mais j'ai fait une sortie en DTM et une autre en F1 et je m'attendais à quelque chose de similaire en matière d'attaque des freins. C'est très sensible et c'est assez facile de bloquer les roues dans cette voiture. C'est l'une des choses que j'ai découvertes aujourd'hui."

"[C'était difficile] de gérer le contrôle de traction, que l'on peut ajuster un petit peu. Il était un peu plus puissant que ce à quoi je m'attendais. D'une certaine manière, il rendait la voiture plus facile à piloter, mais il était plus difficile d'être rapide avec. Ce sont les deux zones sur lesquelles j'ai eu le plus de difficultés aujourd'hui."

Direction le LMP2 ?

À la suite du départ de Kazuki Nakajima à l'issue de la saison 2021, Toyota a un poste à pourvoir. Malheureusement pour Ogier, le volant devrait être donné à Ryo Hirakawa, vainqueurs de plusieurs épreuves en Super GT et en Super Formula. Les chances de courir dans la catégorie reine du WEC en 2022 étant quasi nulles, le Français pourrait se rabattre sur le LMP2 ou le GT.

"Si je veux avoir l'ambition d'être dans un top team, le LMP2 sera probablement le meilleur choix", a-t-il assuré. "Évidemment, le GT sera mieux que rien pour gagner en expérience dans ce type de course. J'ai vu qu'en GT, le niveau était très haut, il y aura donc des choses à apprendre aussi, mais le LMP2 serait encore meilleur."

Toutefois, Ogier n'a pas caché que son objectif à long terme était de participer aux 24 Heures du Mans avec Toyota et de se battre pour la première place du classement général.

"Oui, l'ambition est là mais il y a encore du chemin à faire. Je dois en parler avec [Toyota], essayer d'avoir leur retour après le premier jour [de test]. Je sais qu'il y a encore du travail pour être prêt pour cela. Honnêtement, je n'aimerais pas que l'on me donne la chance de rouler [en Hypercar] sans être au niveau que je souhaite atteindre."

Le test

Nicolas Lapierre a dominé la dernière séance de l'année. Le pilote Alpine, six fois vainqueur en LMP1, a réalisé un meilleur temps de 1'48"697 au volant de l'A480-Gibson #36 aux premières heures de la journée, devançant le fraîchement titré Mike Conway, au volant de la GR010 Hybrid #7, pour 168 millièmes de seconde.

À noter que Charles Milesi, sacré en LMP2 avec WRT, a également été invité par Toyota lors de cette journée. Le Français a bouclé 31 tours au volant de la GR010 Hybrid, signant un meilleur temps de 1'49"636, à huit dixièmes du temps de Conway établi le matin dans la voiture sœur. "C'était très spécial de prendre le volant de la [Toyota] pour la première fois. Chaque pilote d'Endurance rêve de piloter une voiture comme celle-ci", a-t-il commenté.

"Au départ, j'ai dû ajuster mon freinage puisqu'il est différent de celui en LMP2 mais l'équipe m'a aidé à m'améliorer. L'adhérence dans les virages rapides et la puissance, nouvelles pour moi, étaient très impressionnantes. Je m'y suis habitué assez rapidement et je suis satisfait de mon travail. C'était donc une bonne journée et lorsque l'on pilote une voiture comme celle-ci, on en veut encore plus."