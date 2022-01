Zurlinden rejoint Multimatic, partenaire de Porsche et Audi

Auparavant à la tête des programmes sportifs de Porsche, Pascal Zurlinden a été nommé directeur de l'ingénierie performance au sein du département des opérations spéciales de Multimatic (SVO), qui supervise les activités compétition du constructeur. Âgé de 39 ans, le Français a quitté Porsche en octobre dernier après y avoir œuvré comme ingénieur sur le programme LMP1 puis à la tête de la compétition GT et de la branche sportive.

"J'ai vraiment hâte de débuter mon nouveau travail et je tiens à remercier Larry [Holt] et Multimatic pour la confiance qu'ils placent en moi", explique-t-il. "Bien sûr, je suis Multimatic en sport automobile et en dehors depuis de nombreuses années en tant que concurrent et/ou partenaire, et c'est quelque chose de particulier pour moi de jouer un rôle de premier plan dans la continuité du succès de l'entreprise."

L'an dernier, Porsche et Audi ont annoncé avoir conclu un accord avec Multimatic pour concevoir et fournir le châssis LMDh qui leur permettra de revenir dans la catégorie reine de l'Endurance. Ce qui signifie que Pascal Zurlinden continuera à travailler étroitement avec Porsche, qui a mis pour la première fois en piste son nouveau prototype il y a quelques jours. Pascal Zurlinden entretient également d'excellentes relations avec Audi, pour qui il a travaillé en DTM entre 2008 et 2014.

"Nous avons travaillé avec et contre Pascal ces dernières années et il a démontré qu'il était un incroyable partenaire technique, tout autant qu'un adversaire coriace lorsque nous avons fait rouler la Ford GT contre la Porsche 911 RS", rappelle Larry Holt, vice-président de Multimatic SVO. "C'est un ingénieur de grand talent, avec un sens inné de la course et une grande approche pour mener une équipe lorsqu'elle est sous la pression de la compétition. Nous sommes extrêmement chanceux qu'il rejoigne l'équipe Multimatic SVO. Nous sommes partenaires de Porsche sur un certain nombre de programmes sportifs et avoir Pascal ne peut être que bénéfique aux deux entreprises."

Multimatic souligne que Pascal Zurlinden a joué un rôle déterminant dans le développement des prototypes LMDh de Porsche et Audi pour 2023, et précise d'ailleurs que "toutes ses connaissances dans ce domaine resteront donc à la disposition exclusive de Porsche et Audi".

