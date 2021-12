La Peugeot 9X8 roulera très bientôt sur une vraie piste

La nouvelle Peugeot 9X8 pourrait rouler sur un véritable circuit avant la fin du mois. Le week-end dernier, le constructeur français a confirmé que sa nouvelle Hypercar avait bouclé ses premiers tours de roue, dévoilant une photo de son shakedown.

"Nous avons beaucoup d'essais programmés mais nous ne pouvons pas dire où et quand, mais le développement commence maintenant", a confirmé à Motorsport.com une porte-parole de Peugeot Sport. Interrogée sur le début de ces essais en janvier, elle a répondu : "Ou décembre. Il y a 31 jours en décembre."

Vainqueur des 24 Heures du Mans à trois reprises, Peugeot s'est contenté de publier sur ses réseaux sociaux samedi soir une photo dévoilant relativement peu de choses. L'objectif était avant tout de confirmer la tenue du planning, après avoir annoncé il y a plusieurs mois déjà que cette voiture roulerait pour la première fois avant la fin de l'année.

Peugeot n'a pas non plus donné d'indications précises sur ce shakedown, si ce n'est qu'il s'est déroulé sur un site de test, "un circuit confidentiel quelque part" et que l'un des sept pilotes confirmés pour le programme d'usine en WEC était au volant de la 9X8. "Nous voulions partager cette information car en cette période, avec le COVID, il est très difficile de respecter un planning", a ajouté la porte-parole de l'équipe française.

Le shakedown de la Peugeot 9X8.

Le cliché dévoilé par Peugeot a été retouché de manière à ce qu'il soit impossible de savoir si la 9X8 était dotée ou non d'un aileron arrière conventionnel. Lorsque le concept général a été présenté en juillet dernier, il n'arborait aucun aileron arrière mais la photo de ce week-end permet de distinguer des appendices aérodynamiques de part et d'autre de la zone retouchée et masquée. Ces appendices n'étaient pas présents sur le concept de démonstration vu jusqu'ici. "Est-ce qu'elle a un aileron arrière ou pas ? Maintenant, vous voulez avoir la réponse", a répondu la porte-parole de Peugeot.

Ces derniers mois, la marque au Lion se montrait confiante quant à la possibilité de s'en tenir à son concept originel et à ne pas courir avec un aileron arrière conventionnel. Directeur technique du programme Peugeot Sport en WEC, Olivier Jansonnie avait indiqué en juillet qu'il n'existait qu'une "petite possibilité" de modifier radicalement l'aéro de la 9X8 par rapport au concept dévoilé.

L'entrée en compétition de la Peugeot 9X8 est attendue en 2022, sans que l'on sache précisément à quel moment de l'année. Sa participation aux 24 Heures du Mans n'est pour l'heure pas garantie.

Propos recueillis par Gary Watkins

Lire aussi : Affiche dévoilée et billetterie ouverte pour les 24H du Mans 2022