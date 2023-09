La Peugeot 9X8 n'est pas encore prête à jouer la victoire

Peugeot estime qu’il est encore trop tôt pour envisager la victoire à la régulière en WEC avec la 9X8. Avant les 6 Heures de Fuji, avant-dernière manche du championnat qui a lieu ce week-end, le podium de Monza en juillet a certes confirmé une belle dynamique mais n’a pas laissé de place à l’emballement. Pour Olivier Jansonnie, l’hypercar française a encore du chemin à faire sur le plan de la performance et de la fiabilité avant de pouvoir prétendre jouer les premiers rôles.

"On a réalisé de bonnes performances à Monza, très bonnes au début de la course, pas tant que ça à la fin", explique le directeur technique de Peugeot Sport. "Si l’on regarde la performance sur la totalité de la course, il nous en manque encore un peu par rapport à Toyota et Ferrari. En plus de ça, on a eu un problème avec une voiture."

Car s’il y a clairement du mieux, Peugeot doit encore peaufiner la fiabilité après les ennuis de sélection de boîte rencontrés sur la #94 en Italie. Ce week-end, le Lion devra aussi composer avec une nouveauté puisque Stoffel Vandoorne remplacera Nico Müller, blessé, aux côtés de Loïc Duval et Gustavo Menezes.

"Notre objectif est d’abord de s’assurer que les deux voitures aillent au bout sans aucun problème", répète Olivier Jansonnie. "À Monza, on a perdu une voiture assez tôt dans la course, ce qui réduit de 50% les chances de signer un bon résultat. Maintenir les deux voitures en course avec la bonne stratégie et les bons pneus sera l’objectif principal."

L'expérience inégalable de Toyota

Loïc Duval souligne l'avantage pneumatique de Toyota.

Un an après une première visite à Fuji, Olivier Jansonnie s’attend toutefois à ce que la piste japonaise "soit un bon circuit" pour la Peugeot 9X8, qui pourra déployer son système hybride sur l’essieu avant à partir de 135 km/h. Loïc Duval, lui, partage le sentiment général selon lequel viser la victoire n’est toujours pas d’actualité.

"Quand on voit le niveau de performance que l’on avait l’an dernier, et la dynamique que l’on a depuis les 24 Heures du Mans, je dirais que je m’attends à ce que l’on soit dans le coup", avance-t-il. "On sait que Toyota est toujours un peu à part ici, mais je pense que l’on doit regarder vers l’avant. On a connu des moments difficiles, mais ça tourne un peu dans notre sens désormais et on peut essayer d’élever notre niveau, d’atteindre ce que l’on vise, à savoir le podium chaque week-end. On est dans la phase où c’est possible."

"Pour être franc, on n’a pas encore l’impression d’en être si proche", ajoute-t-il en réponse aux perspectives de victoire. "J’ai toujours le sentiment que Toyota a un truc en plus. Je ne parle pas de performance, car sur ce point on peut être proches, mais de l’expérience qu’ils ont au niveau de la gestion des pneus ; ils sont loin devant nous tous et ça fait la différence. Tout au long de la course et de chaque relais, ils ont un gros avantage sur nous car ils sont vraiment en pleine possession de leurs moyens avec la dégradation des pneus."

Propos recueillis par Gary Watkins et Jamie Klein

