Peugeot pourrait engager un pilote Maserati FE en WEC

Reproduisant le double programme de Jean-Éric Vergne en Formule E avec DS Techeetah, l'écurie WEC de Peugeot envisage de faire appel à un pilote d'une autre marque du groupe Stellantis, Maserati, qui se lance en Formule E avec Venturi. En effet, un baquet Peugeot est vacant à la suite du retour inattendu de Kevin Magnussen en Formule 1.

Jean-Marc Finot, directeur compétition du groupe Stellantis, a déclaré : "Pour Maserati, nous réfléchissons aux pilotes que nous aurons l'an prochain ; il serait possible d'avoir un pilote qui participe à deux championnats."

Pilote Venturi de longue date, Edoardo Mortara devrait rester au sein de l'écurie monégasque pour la nouvelle ère Maserati avec la Gen3 la saison prochaine, mais n'a pas encore signé de contrat selon nos informations. L'avenir de Lucas di Grassi, monté trois fois sur le podium des 24 Heures du Mans et actuel pilote Venturi après qu'Audi a quitté la Formule E, est incertain.

Vergne est parti pour continuer sa relation avec DS, qui date de la première saison de la marque comme motoriste en 2015-16 avec Virgin Racing, mais ce sera désormais chez Dragon / Penske. Si Stoffel Vandoorne l'y rejoint, ce qui paraît probable, le Belge ne fera pas partie des candidats au baquet Peugeot.

En effet, il n'est pas envisageable pour Finot que les deux pilotes d'une même équipe de Formule E du groupe Stellantis rejoignent l'écurie WEC de Peugeot : "L'emploi du temps de JEV est déjà très rude en étant dans les deux programmes ; il ne serait pas raisonnable d'avoir les deux pilotes dans les deux programmes."

La Peugeot 9x8

Finot a reconnu sa déception d'avoir vu Magnussen décider de retourner chez Haas pour la saison 2022 de Formule 1 et a révélé que Peugeot était déjà en discussions avec des pilotes pour le sixième baquet au sein des deux Peugeot 9X8, aux côtés de Jean-Éric Vergne, Paul di Resta, Loïc Duval, Gustavo Menezes et Mikkel Jensen.

Peugeot a promu James Rossiter, pilote d'essais, de réserve et de simulateur, au poste de titulaire pour les débuts du prototype en compétition, à Monza en juillet ; il semble parti pour y rester au moins pour la manche de Fuji en septembre.

D'après Finot, la promotion de Rossiter a montré que le constructeur était "préparé pour ce genre de cas", et le Britannique "pourrait faire toutes les courses cette année". Quant à rester dans le line-up l'an prochain : "Tout est possible."

Rossiter est évidemment intéressé par un volant de titulaire définitif, comme il l'a indiqué à Motorsport.com : "Je suis très reconnaissant pour cette opportunité et je veux en tirer le meilleur. C'est à moi de me mettre en évidence et de montrer ce dont je suis capable, d'être rapide et constant et de faire ce dont je sais être capable." Il a ajouté que son rôle sportif avec la marque DS en Formule E ne l'empêcherait pas de devenir pilote Peugeot à temps plein.

Peugeot doit encore définir les deux trios de pilotes pour les débuts de la 9X8 à Monza le 10 juillet et les apparitions suivantes en WEC cette année, à Fuji puis à Bahreïn en clôture de la saison. Les noms des six pilotes ont été placés en groupes de trois des deux côtés de la 9X8 lors du lancement de la voiture au Circuit de l'Algarve près de Portimão la semaine dernière, mais Finot a qualifié cela de "purement aléatoire" : "Il fallait que tout le monde soit sur la photo, mais rien n'est décidé quant aux équipages."