Recruté par Peugeot, Magnussen pense quitter l'IMSA fin 2021

Sa carrière en Formule 1 ayant trouvé son terme après six saisons dans l'élite, Kevin Magnussen s'est tourné vers l'Endurance pour la suite des événements, tout d'abord outre-Atlantique en 2021 dans le WeatherTech SportsCar Championship organisé par l'IMSA. Avec le Chip Ganassi Racing, Magnussen a fait ses débuts aux 24 Heures de Daytona dans la catégorie DPi, prenant la cinquième place sur le tracé floridien ; il désigne la gestion du trafic comme le principal aspect qu'il lui a fallu apprivoiser, lui qui a surtout dû obéir aux drapeaux bleus lors de sa dernière saison en F1.

Magnussen vient en tout cas d'être confirmé parmi les sept pilotes du programme Peugeot Hypercar pour 2022, et lorsque Motorsport.com lui demande lors d'un point presse s'il compte continuer à courir en IMSA en parallèle, le Danois est dubitatif : "Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Je suis engagé avec Peugeot, ça va être du plein temps, et ça aura la priorité. Mais s'il y avait une bonne opportunité de faire Daytona, je m'y intéresserais certainement, à moins que cela n'entre en conflit avec quelque chose que j'ai avec Peugeot."

Jean-Éric Vergne, quant à lui, était logiquement attendu chez Peugeot compte tenu de son implication dans le projet Formule E de Stellantis Motorsport (entreprise fondée à la suite de la fusion du groupe PSA avec Fiat Chrysler), au sein de l'équipe DS Techeetah. Le double champion de FE indique, au sujet de l'Hypercar : "C'est très sûrement un programme que je vais disputer en parallèle de la Formule E, que je vais continuer. Ces deux projets ont le même niveau d'importance pour moi. Quand je fais les choses, je les fais de la meilleure manière qui soit, et évidemment pour gagner. Donc je vais donner beaucoup de mon énergie au programme et essayer d'aider tout le monde pour que nous puissions réussir en tant qu'équipe."

En ce qui concerne Paul Di Resta, l'un des autres pilotes confirmés par Peugeot ce lundi, il a la particularité de n'avoir toujours pas de programme de course pour 2021. L'Écossais de 34 ans a pris la deuxième place de la catégorie LMP2 avec United Autosports lors de la saison 2019-2020 du Championnat du monde d'Endurance – ses coéquipiers ont remporté le titre, mais Di Resta était absent à Fuji, où des points lui ont échappé à cause d'un conflit de date avec le DTM. Il a néanmoins remporté les 24 Heures du Mans au sein de la structure américaine.

"Pour l'instant, je n'ai aucun programme confirmé", commente l'intéressé, qui est par ailleurs consultant pour Sky Sports F1. "Je discute avec quelques équipes. J'étais évidemment très proche de United, peut-être une chance de faire quelque chose avec eux, mais pour l'instant, je suis complètement focalisé sur le programme futur."

