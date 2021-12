Peugeot ne sera pas immédiatement au niveau de Toyota, prévient Duval

Après dix années d'absence, Peugeot va faire son retour au plus haut niveau de l'Endurance mondiale avec sa Le Mans Hypercar (LMH) nommée "9X8", qui succédera au programme LMP1 avec la 908 qui a prématurément pris fin en 2012. Les véhicules de cette nouvelle génération se veulent plus lents et moins complexes que leurs prédécesseur mais sont évidemment accompagnés de leur dose de défi technique.

Pour Loïc Duval, qui fera partie du pool de pilotes qui auront l'honneur de participer au retour de la marque en Championnat du monde, il est clair que Peugeot ne va pas connaître des débuts aisés, et ne peut pas espérer être au niveau d'un concurrent aussi expérimenté que Toyota, présent dans la discipline sans discontinuer depuis plusieurs années et qui a accumulé les succès.

"Quand vous voyez Toyota, ils ont l'expérience de ces dernières années, même si c'est une nouvelle voiture, le système hybride et des choses comme ça, ils ont beaucoup de connaissances, et il faut toujours du temps pour atteindre la fiabilité", a déclaré Duval, vainqueur du Mans en 2013, à Motorsport.com.

"Vous devez également trouver la performance parce que la performance et la fiabilité ne vont pas vraiment ensemble, donc c'est toujours difficile. C'est difficile d'être capable d'être aussi performant, voire plus, que Toyota et d'avoir une fiabilité immédiate. Si c'était aussi facile, beaucoup de gens viendraient et seraient tout de suite dans le coup."

"C'est toujours difficile et vous ne pouvez pas viser ça dès le début. Cela prend toujours du temps, ce qui est normal. Nous aurons aussi des surprises. Pour sûr, on trouvera des problèmes auxquels on ne s'attend pas et cela fait partie du développement d'une voiture."

Peugeot 9X8

Peugeot a récemment révélé une image de la 9X8 lors d'essais dans un lieu non divulgué avec une partie arrière modifiée (ci-dessus). On ne sait pas si cela pourrait retarder le début du programme WEC l'année prochaine, le constructeur français ayant précédemment déclaré qu'il prendrait la décision concernant le moment où il rejoindrait le plateau au cours de la saison 2022 après ses premiers essais avec la 9X8.

Duval aimerait voir Peugeot faire sa première apparition au Mans depuis 2011 la saison prochaine, mais il pense que la décision dépendra du niveau de développement de la voiture avant le milieu de l'année. "Cela dépend toujours de la façon dont la voiture est née, de ses performances dès le début, de la quantité de développement que vous devez faire, c'est difficile à dire avec certitude."

"Ce serait génial d'avoir la voiture au Mans pour l'année prochaine et je pense que c'est toujours l'objectif des constructeurs d'être au Mans. Mais vous devez aussi vous assurer que votre voiture est au niveau que vous voulez, donc pour le moment je ne sais pas ce qui est dans les tuyaux. C'est sûr que tout le monde essaie d'être le plus vite possible en piste pour courir, mais on ne sait jamais avant de commencer le développement combien de temps cela va prendre."