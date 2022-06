Perdre Magnussen n'était "pas indolore" pour Peugeot

B.D., Le Mans - Peugeot Sport est à quelques semaines seulement de son entrée en compétition avec la 9X8 en WEC. Ce sera à Monza, après avoir choisi de ne pas participer aux 24 Heures du Mans dès cette année. Le constructeur français est tout de même très visible sur le circuit sarthois cette semaine, alors qu'en coulisses s'affinent les préparatifs.

Peugeot a notamment confirmé il y a deux jours la répartition de ses équipages pour ses premières épreuves en WEC. Deux trios incluant comme prévu James Rossiter, passé de réserviste à titulaire. Une conséquence du départ de Kevin Magnussen, qui a saisi l'opportunité d'un retour en Formule 1 avec Haas. Cette défection a été ressentie en interne mais Peugeot a su faire face.

"Ce n'est forcément pas indolore au niveau technique, et puis au niveau sportif", explique à Motorsport.com Olivier Jansonnie, directeur technique du programme WEC de Peugeot. "Kevin est un pilote de très grande valeur. Il était très bien intégré dans l'équipe, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand il est parti. Il a fait un choix qui est différent, qui s'entend."

"On avait un groupe suffisamment solide pour absorber ça, et on avait surtout un groupe de sept pilotes, donc on arrive aujourd'hui à faire deux équipages à la fois homogènes en performance, et en même temps avec des gens qui s'entendent et qui connaissent l'équipe depuis le début. La chance qu'on a quand même, c'est qu'on a ces pilotes-là, six pilotes qui ont vu l'ensemble du processus, depuis les premiers traits de crayons, mais qu'on a aussi impliqués sur le simulateur quand la voiture n'était pas encore vivante, et puis qui ont fait toutes les séances d'essais depuis le début, et qu'on arrive à amener à peu près au même niveau de kilométrage sur la voiture."

Peugeot dispose d'un groupe de pilotes depuis plus d'un an.

À court terme, James Rossiter a donc été promu et Peugeot ne ferme aucune porte à l'un ou l'autre scénario pour l'avenir, sans faire du recrutement d'un nouveau pilote une priorité absolue. "On est toujours à l'écoute des opportunités, on regarde en permanence, c'est le métier", souligne Olivier Jansonnie. "Mais pour l'instant, c'est quelque chose sur quoi on ne se met pas une pression importante. On est dans une logique de préparer Monza, on a six pilotes auxquels ont fait complètement confiance pour Monza, et je suis persuadé qu'on ne sera pas déçus de leur performance."

Les équipages seront formés par Paul di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne sur la #93, et par James Rossiter, Gustavo Menezes et Loïc Duval sur la #94. Une répartition basée sur "un croisement entre des critères techniques", mais pas seulement. "On a aussi essayé de travailler si possible les affinités entre les groupes", précise Olivier Jansonnie. "On a un groupe qui est quand même assez homogène et, fondamentalement, il y avait beaucoup d'options possibles. On a manipulé jusqu'à la fin des options différentes et on a convergé sur celle-là qui, globalement, est celle qui satisfait le plus de contraintes, à la fois techniques et humaines dans le relationnel entre les pilotes, leurs ingénieurs, etc. C'est quelque chose qu'on s'autorise à faire bouger."

"Il faut comprendre qu'on est quand même dans une phase exploratoire. À partir du moment où on est en début de programme, on ne peut absolument pas graver dans le marbre des choses comme ça. On s'autorise à revoir et à améliorer tous nos processus opérationnels après Monza, je suis sûr qu'on aura besoin de le faire, et on fera la même chose pour les pilotes. Aujourd'hui, avec les informations qu'on a, je suis confiant que c'est la bonne décision, en tous les cas celle qu'on voulait prendre. On est tous d'accord, on a aligné l'ensemble de l'équipe, des ingénieurs aux mécanos, en passant par les pilotes, et on va partir comme ça. Après, il ne faut jamais s'interdire de changer les choses si on voit que ça ne fonctionne pas."