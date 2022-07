Peugeot prévoit au moins un test de plus pour la 9X8 d'ici Fuji

La Peugeot 9X8 a fait ses grands débuts en compétition en ce mois de juillet, à l'occasion des 6 Heures de Monza. Dans le cadre de son retour en Championnat du monde d'Endurance, qui se poursuivra à Fuji en septembre, la marque française prévoit désormais "au moins un, si ce n'est deux tests" d'ici la manche japonaise du WEC, selon son directeur technique Olivier Jansonnie.

"Nous poursuivons notre programme d'essais, nous continuons au même rythme que jusqu'à présent avec un test toutes les quatre semaines environ, il suffit donc de compter les semaines", a-t-il expliqué. "Le développement se poursuit."

Si Peugeot n'est pas soumis à une restriction en matière d'essais, c'est parce que son LMH fait cette saison ses débuts dans le championnat. Ce n'est qu'à partir de la seconde campagne que les limitations entrent en vigueur, avec un maximum de 20 "journées voiture" autorisées. La seule entrave pour un nouvel arrivant est l'interdiction de procéder à des essais sur un tracé visité par le WEC dans les 30 jours qui précédent l'épreuve en question.

La Peugeot 9X8 #93 de Paul Di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne

Peugeot utilisera sa voiture de développement, et non l'un des deux châssis qui a couru du côté de Monza, pour procéder à ce ou ces tests. Cette 9X8 d'essais a déjà accumulé 15 000 km entre sa première sortie sur un circuit à Aragón en janvier et la manche de Monza début juillet.

Les voitures qui ont pris la piste en Lombardie sont restées en Europe et n'ont donc pas été embarquées dans le fret organisé par le WEC dans la semaine qui a suivi Monza. Ces véhicules seront transportés plus tard à Fuji, Jansonnie expliquant qu'il était "important pour [Peugeot] de pouvoir préparer ces voitures" au quartier général de la marque, à Satory, plutôt que de perdre deux mois en transit.

Le lieu du ou des tests qui se dérouleront avant le départ pour le Japon n'ont pas été révélés. Jusqu'ici, les essais se sont tenus à Aragón, à Portimão, au Paul Ricard, à Barcelone et à Magny-Cours.

Conscient qu'il y a "de la marge de progression" après une première course difficile (marquée par un abandon et une arrivée à 25 tours de l'Alpine vainqueur), Jansonnie d'ajouter : "Avec un peu de chance, nous pourrons résoudre les problèmes que nous avions à Monza et probablement en trouver de nouveaux. Cela fait partie du jeu dans lequel nous sommes impliqués, au moins jusqu'à la fin de l'année."

Avec Gary Watkins