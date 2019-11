Peugeot de retour en Endurance et aux 24H du Mans en 2022 !

C'est une nouvelle que l'on n'attendait pas forcément et pourtant, le règlement de l'Hypercar, qui entrera en vigueur à partir de 2020 dans le cadre du Championnat du monde d'Endurance, a séduit PSA, qui a annoncé le retour de la marque Peugeot en Endurance. "Le Comité Exécutif du Groupe PSA a étudié la proposition formulée par PSA Motorsport, soutenue par la marque Peugeot, de lancer un programme sportif dans le cadre du championnat FIA WEC, dont la dernière des huit courses se déroule aux 24 Heures du Mans", peut-on ainsi lire dans un communiqué publié ce mercredi.

"La forte réduction des coûts permise par la nouvelle réglementation Hypercar et la confirmation de l’électrification des chaînes de traction avec la technologie hybride ont conduit le Comité Exécutif du Groupe PSA à approuver la proposition de participation de la marque Peugeot à ce championnat en 2022, grâce à une performance marketing cohérente avec les standards du Groupe PSA. Le détail de cet engagement sportif sera précisé début 2020."

Il faudra donc patienter pour en savoir davantage, même si la marque précise déjà qu'elle engagera une Hypercar équipée de la technologie hybride.

Onze ans après sa dernière participation aux 24 Heures du Mans et un peu plus de dix ans après la fin abrupte de son programme, le Lion va donc faire son retour dans le pinacle de l'Endurance. Vainqueur des 24 Heures du Mans en 1992 et 1993 avec la 905, Peugeot avait retrouvé la Sarthe en 2007 avec la 908, avant d'y renouer avec la victoire deux ans plus tard. Le constructeur faisait partie des acteurs à l'origine de la naissance du WEC, mais avait mis fin à son programme dans un contexte de crise économique quelques mois seulement avant le début du championnat.

"Je suis très enthousiaste à l’idée de mobiliser les talents de mes équipes passionnées de sport automobile et je suis convaincu qu’elles sauront une fois de plus démontrer leur rage de vaincre avec ce nouveau défi", s'est réjoui Jean-Marc Finot, directeur de PSA Motorsport. "Les experts de notre organisation, enrichis par leurs expériences dans les championnats FIA, continueront de donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire gagner les équipes financées par les marques de notre Groupe."

Quant à Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque Peugeot, il déclare : "La marque Peugeot a toujours placé la passion du sport automobile au cœur de son action avec de nombreuses victoires dans des championnats mythiques. L’évolution du WEC correspond aujourd’hui à la transition que nous vivons avec l’électrification de notre gamme et la mise sur le marché de produits à haute performance électrifiés, préfigurés par le Concept 508 Peugeot Sport Engineered et développés par PSA Motorsport. Plus que jamais, la signature de la marque Peugeot – Motion and E-motion – résonne avec ces initiatives."