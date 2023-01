Peugeot utilisera des jokers pour faire évoluer sa 9X8

Arrivé en cours de saison 2022 du Championnat du monde d'Endurance, Peugeot a disputé trois épreuves qui n'ont pas été exemptes de problèmes de jeunesse, et donc de fiabilité. Cette année, le constructeur tricolore va se confronter à l'intégralité de la campagne du WEC, en débutant du côté de Sebring le 17 mars, avec comme principal objectif de bien figurer aux 24 Heures du Mans, en juin, où s'affronteront LMH et LMDh pour un plateau qui s'annonce le plus fourni depuis bien longtemps dans la catégorie reine de l'Endurance mondiale.

Revenant sur l'exercice passé, le directeur technique de Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, reconnaît qu'il faudra progresser principalement en matière de fiabilité pour espérer débloquer tout le potentiel du prototype tricolore : "Disputer ces trois courses était absolument essentiel dans notre préparation pour 2023 et les 24 Heures du Mans. Ces engagements nous ont énormément appris. Monza a permis de créer une équipe de course : certains avaient en effet une expérience en Endurance, mais qui datait pour certains de plus de dix ans, d'autres avaient exercé dans des disciplines sportives différentes, et enfin certains n'avaient jamais évolué en sport automobile. Monza nous a fait découvrir le format d'une course d'Endurance en FIA WEC, son déroulé et l'organisation que cela nécessite."

"Nous avons rencontré des problèmes de fiabilité, résolus pour Fuji, qui a été une belle surprise, en termes de compétitivité. Tout a été plus fluide sur l'ensemble des séances de roulage au Japon. À Bahreïn, la déception ressentie lors de cette ultime manche 2022 vient d'un manque de fiabilité qui a empêché d'exprimer le potentiel de performance de la Peugeot 9X8. Tant que nous n'aurons pas atteint un stade de fiabilité suffisant, l'équipe ne pourra pas se dédier entièrement à la performance, et démontrer le potentiel de la Peugeot 9X8."

La 9X8, déjà célèbre pour son concept sans aileron arrière, subira quelques petites retouches, via l'utilisation de jokers de performance permis par la réglementation (à distinguer des évolutions liées à la fiabilité) : "En 2023, nous utiliserons des jokers, comme le règlement nous l'y autorise, pour porter quelques évolutions, mais le concept de la voiture reste inchangé. Durant les premiers mois, notre plan est simple : fiabilité, performance, séances d'endurance…"

En attendant, ce sont donc les 1000 Miles de Sebring qui se profilent, avec à la fois un défi particulier et bien entendu le premier affrontement entre LMH et LMDh : "Ce circuit, atypique, ne présente pas des caractéristiques directement transposables pour une préparation aux 24 Heures du Mans, mais la durée de la course, et la difficulté technique du tracé, nécessitent endurance et fiabilité."

"Cette épreuve sera très intéressante pourtant dans la préparation des 24 Heures du Mans : pour la première fois, dans l'histoire de l'endurance moderne, 2 catégories, des LMH et des LMDh rivaliseront ensemble, et des nouveaux concurrents vont s'affronter. Une fois encore, nos trois courses de préparation vont nous être utiles pour cette première. En 2023, en parallèle des courses, l'équipe sera dédiée à des séances d'essais avec les 24 Heures du Mans en objectif."