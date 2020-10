Les pilotes Toyota jugeraient "injuste" d'enlever le lest à Bahreïn

Les deux équipages du constructeur japonais aborderont les 8 Heures de Bahreïn, le 14 novembre, séparés par sept points : la victoire de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley aux 24 Heures du Mans les a propulsés en tête du classement.

Selon la réglementation utilisée au fil de la saison 2019-2020 (sauf au Mans), la voiture #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López aurait un avantage de 0,47 secondes au tour par rapport à la #8 soeur. Avec 38 points à prendre pour le vainqueur et 27 pour la deuxième place, la voiture qui finira devant remportera le titre, peu importe laquelle signe la pole position.

Cependant, le fait qu'il n'y ait pas d'autres LMP1 engagées à la suite du retrait de Rebellion Racing permet d'envisager que le système de "success handicap" soit supprimé. Un porte-parole du WEC a indiqué à Motorsport.com il y a quelques semaines qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet.

Kobayashi estime que changer les règles en vigueur depuis le début de la saison pour rendre la course au titre plus intéressante ne serait pas la bonne chose à faire. "Ils n'ont toujours pas décidé ce qu'allait être l'EoT [équivalence de technologie]", déclare-t-il à Motorsport.com. "Espérons qu'ils vont conserver [le système de handicap], sinon la chance joue un trop grand rôle. Pour la dernière course, revenir à une EoT normale juste parce qu'il n'y a pas de Rebellion n'a pas de sens, car c'est comme ça qu'ils nous ont handicapés toute la saison. Ce sont les règles et elles ne devraient pas être modifiées en cours de saison."

Il n'est arrivé qu'une fois cette saison que la Toyota la plus entravée finisse devant ; c'était à Spa, en partie en raison de conditions météo mitigées et d'un problème électronique qui a retardé la #8.

Le Mans n'était que la troisième course de la saison où les TS050 Hybrid se sont battues à armes égales, après la manche d'ouverture de Silverstone et la troisième épreuve à Shanghai, avant laquelle les deux voitures avaient marqué autant de points l'une que l'autre.

Nakajima reconnaît que si la règle demeure en vigueur à Bahreïn, remporter le titre va être très difficile pour Buemi, Hartley et lui. "Vu la manière dont fonctionne le handicap, il est très difficile à compenser, parce que nous allons simplement manquer de puissance", indique le Japonais à Motorsport.com. "Chaque fois que nous avons eu le handicap depuis le début de la saison, c'était difficile."

"Nous savons qu'il va être difficile de battre la voiture #7, mais c'est une longue course, huit heures. Nous devons juste faire notre travail et voir ce qui se passera. À vrai dire, je ne serai pas trop déçu si nous finissons derrière la voiture #7, car ce sera probablement le cas. Bien sûr, pour le championnat, ce serait plus excitant [sans handicap], mais d'une certaine manière, ce serait injuste, car la règle est là depuis le début de la saison. De notre côté, je serais content, mais si j'étais dans l'autre voiture, je trouverais ça injuste. Mais quoi qu'ils décident, ça m'ira."

Contacté par Motorsport.com, un porte-parole de Toyota s'est contenté de dire : "Nous nous attendons à ce que le système de 'success handicap' soit en vigueur à Bahreïn."

