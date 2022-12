Porsche enregistre un départ de taille

Neel Jani, 39 ans, qui a réalisé le doublé Le Mans/WEC avec Porsche en 2016, a confirmé qu'il ne resterait pas avec le constructeur qu'il avait rejoint début 2013 avant son engagement en WEC avec la 919 Hybrid LMP1 l'année suivante.

Le départ de Jani fait suite à une saison 2022 au cours de laquelle il était l'un des pilotes de réserve et d'essais de Porsche en Formule E, mais n'a pas couru pour la marque. Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que l'ex-pensionnaire Formule 2 David Beckmann prendrait la place du Suisse aux côtés de Simona de Silvestro dans l'équipe de réserve de FE. Puis, le week-end dernier, Porsche a fait son annonce annuelle en matière de sport automobile, dans laquelle Jani ne figurait pas parmi les pilotes d'usine.

"À partir de la fin de cette année, je ne serai plus pilote d'usine Porsche pour la première fois en dix ans", a déclaré Jani à Motorsport.com. "Je suis reconnaissant d'avoir passé des moments fantastiques chez Porsche et je me sens privilégié d'avoir été associé depuis le tout début à la désormais légendaire 919 Hybrid."

Évidemment, je suis triste que beaucoup de choses aient changé chez Porsche Motorsport au cours des 12 derniers mois et que les plans initiaux pour mon avenir aient été modifiés. Neel Jani

"Je n'oublierai jamais les victoires en WEC pour Porsche avec la 919, puis la 911 RSR [en GTE Pro]. Évidemment, je suis triste que beaucoup de choses aient changé chez Porsche Motorsport au cours des 12 derniers mois et que les plans initiaux pour mon avenir aient été modifiés."

Jani ne s'est pas vu proposer de place au sein de l'équipe Porsche Penske Motorsport qui disputera à la fois le WEC et le championnat IMSA avec la nouvelle 963 LMDh à partir de 2023, malgré son expérience en prototype avec la 919. Il a d'abord été impliqué dans le développement du nouvel LMDh avant ses premiers essais en janvier de cette année.

"Je travaillais en simulateur et je réalisais d'autres tâches de développement dans la seconde moitié de 2021, tout en étant informé que j'étais sur la liste pour courir la voiture. Ensuite, on m'a dit que je ne ferais pas partie du programme de course avec Penske et on m'a proposé un programme GT3 pour l'avenir, mais mon amour et mon expérience sont dans les prototypes."

Jani a par la suite accepté un accord pour continuer à faire partie du programme FE.

Neel Jani lors de sa victoire aux 12 Heures de Sebring avec Alex Lynn et Earl Bamber.

Il a expliqué avoir accepté l'offre tardive d'une participation aux 12 Heures de Sebring en IMSA, en mars, avec l'équipe Ganassi Cadillac pour rappeler à Porsche de quoi il était capable en matière de prototypes. "Nous avons gagné la course [avec Earl Bamber et Alex Lynn], donc je pense que c'est une indication claire que je sais ce que je fais dans un prototype", a-t-il ajouté.

Jani a insisté sur le fait qu'il a toujours l'ambition de se battre pour des victoires en WEC ou en IMSA, respectivement dans les catégories Hypercar et GTP. "Je veux trouver un autre accord pour me battre pour des victoires au classement général, c'est clair, peut-être avec une équipe cliente de Porsche", a déclaré Jani, qui a fait des essais pour Meyer Shank Racing Acura en octobre. "Je me vois comme un pilote de prototype, c'est là que se trouve mon expérience. C'est un peu tard pour 2023, donc il n'y a pas beaucoup d'options possibles."

Jani a révélé être en discussion avec plusieurs équipes et constructeurs mais n'a pas encore conclu de deal et n'a pas exclu de courir en LMP2 en 2023.

L'ancien pilote d'essais et de réserve de Toro Rosso en Formule 1 a piloté la 919 pendant les quatre années complètes du programme, décrochant en WEC neuf pole positions, quatre victoires et 15 autres podiums. Il a ensuite piloté pour Porsche lors de sa première saison de Formule E en 2019-20, puis a intégré l'équipe GTE Pro pour 2021.