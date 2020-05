Convaincu par le LMDh, Porsche lance une "étude conceptuelle"

Ce jeudi, l'Automobile Club Ouest et l'IMSA ont dévoilé une première ébauche du Règlement Technique du LMDh, qui permettra de rassembler dans une même classe les catégories reines du Championnat du monde d'Endurance et du WeatherTech SportsCar Championship à l'horizon 2022. Le travail mené autour de ce corpus réglementaire l'a été en concertation avec de nombreux acteurs et vise à offrir, à un coût réduit, la possibilité de s'engager dans les deux disciplines au moyen de voitures monotypes et identiques à la prochaine génération de LMP2.

Fin mars, les dirigeants de Porsche avaient déjà indiqué être intéressés par la convergence entre les championnats, étudiant "sérieusement la question" d'un engagement futur, tout en attendant justement la publication de la réglementation technique pour savoir s'il fallait aller plus loin et commencer à avancer sur un projet concret. Maintenant que les grandes lignes ont été précisées, la marque allemande confirme sa volonté d'étudier plus avant la question, au moyen d'une étude conceptuelle du projet.

Fritz Enzinger, le vice-président de Porsche Motorsport a ainsi déclaré : "L'ACO et l'IMSA ont répondu à nos attentes. Il sera possible de se battre pour des victoires dans les championnats d'Endurance les plus importants avec un seul véhicule. Nous commençons à présent une étude conceptuelle commandée par notre conseil d'administration."