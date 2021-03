Porsche "travaille sans relâche" sur son projet LMDh

Moins de deux ans. C'est le temps qu'il reste à Porsche pour préparer son retour au sommet de l'Endurance. Le constructeur allemand a annoncé en décembre qu'il saisissait l'opportunité de la future réglementation LMDh avec l'intention d'alimenter un programme bien fourni, puisque ses prototypes seront engagés à la fois en WEC et en IMSA, comme le permettra cette nouvelle catégorie. L'objectif annoncé est d'être sur la grille de départ des 24 Heures de Daytona en janvier 2023 pour ouvrir cette nouvelle ère dans l'histoire sportive d'une marque déjà légendaire.

Après avoir travaillé sur une étude approfondie pendant plusieurs mois, Porsche a donc sauté le pas avec la bénédiction du groupe Volkswagen, en même temps qu'Audi. Maintenant que la marque est appelée à concrétiser le fruit de ses recherches, elle met les bouchées doubles dans les préparatifs. Il lui faut notamment définir quel constructeur lui fournira le châssis, parmi les quatre habilités à le faire (Oreca, Ligier, Dallara et Multimatic, ce dernier ayant la faveur des pronostics). Côte motorisation, il s'agira évidemment d'un bloc Porsche, qui a d'ores et déjà identifié l'heureux élu parmi des concepts déjà existants et maîtrisés.

"Tout le monde travaille sans relâche, car Daytona 2023, c'est dans longtemps, mais honnêtement, ça laisse aussi une courte période de temps", confie Pascal Zurlinden, responsable de la compétition, dans les colonnes de Racer. "Et nous travaillons dans tous les domaines. Nous travaillons pour finaliser notre partenariat châssis, tout comme nous avons un catalogue de plusieurs moteurs dans la branche des voitures de route, qui pourraient constituer une option. Nous avons choisi lequel. C'est quelque chose que nous gardons pour nous, mais la décision est prise et ce sera quelque chose de génial, j'en suis convaincu. Sinon, nous travaillons pour tout mettre en place."

Outre la partie technique, Porsche doit aussi échafauder sa stratégie, à la fois pour constituer son équipe, mais également pour étudier la possibilité de confier l'exploitation de son futur prototype LMDh à des structures clientes, voire d'engager des partenariats allant plus loin.

"C'est une question que nous nous posons", admet Pascal Zurlinden. "Comme vous pouvez l'imaginer, depuis l'annonce, nous avons eu de nombreux coups de téléphone de personnes intéressées, et je crois que nous pourrions construire plusieurs voitures, mais il faut voir ce qui est réaliste. Nous devons d'abord faire notre travail, car nous n'en sommes qu'au début. C'est difficile de dire combien de voitures il pourrait y avoir dans chaque championnat, mais le nombre de requêtes que nous avons est plus important que ce à quoi nous nous attendions."

"À chaque fois qu'une nouvelle catégorie arrive, qu'il y a de nouvelles voitures et que rien n'est fixé à 100% pour les constructeurs et les équipes, tout le monde étudie ce qu'il est possible de faire avec des partenaires. Je dirais que chacun sait que tout le monde parle avec tout le monde."