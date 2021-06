Les LMP2 surclassent les LMH, des ennuis pour Glickenhaus

En dépit d'une préparation limitée, Paul Di Resta s'est montré le plus rapide au terme de la deuxième séance d'essais libres des 8 Heures de Portimão, avec un meilleur temps de 1'31"984. Au volant de l'Oreca LMP2 #22 d'United Autosports, l'ancien pilote de Formule 1 remplace au pied levé Filipe Albuquerque, appelé à courir en IMSA. La référence du vendredi, établie en EL1 par António Félix da Costa sur la Jota Sport #38, est améliorée de près de 1,8 seconde. Le plus proche poursuivant de di Resta est Robin Frijns (Team WRT #31), accusant un retard de 20 millièmes de seconde.

Alex Brundle s'est emparé de la troisième place sur l'Oreca #34 d'Inter Europol Competition. Hors du top 3 figure la première Hypercar, l'Alpine #36, reléguée à un dixième de la meilleure marque. Nicolas Lapierre a réalisé son meilleur tour personnel en 1'32"0, soit près de six dixièmes de mieux que la meilleure des deux Toyota GR010.

Sébastien Buemi a dirigé l'effort du constructeur japonais en réalisant un temps de 1'32"6 à quelques secondes du drapeau à damier. Le Suisse a hissé son Hypercar à la septième place du classement général, derrière la Jota Sport #28 de Tom Blomqvist et la DragonSpeed #21 de Ben Hanley. La seconde Jota #38 est prise en sandwich par les deux Toyota, Buemi en tête et Mike Conway à l'arrière. Neuvième, la #7 a pourtant mené la danse en début de séance avant que le commandement ne soit repris par Brundle puis di Resta.

La quatrième et dernière Hypercar, peut-être celle qui attire le plus l'attention ce week-end, est la Glickenhaus 007 LMH. Aux mains de Romain Dumas, la #709 n'était que 13e au drapeau à damier, à près de deux secondes du leader. L'Hypercar n'a battu que les deux voitures les plus lentes de la catégorie LMP2. Cette même Glickenhaus a connu plusieurs pépins techniques après avoir signé sa meilleure marque (1'33"8) : un problème sur la boîte de vitesses a provoqué un premier Full-Course Yellow à mi-séance, la seconde neutralisation étant survenue dans les dix dernières minutes.

Ferrari répond à Porsche

En GTE Pro, Daniel Serra a placé la Ferrari 488 GTE Evo #52 en tête grâce à un tour en 1'38"901, une nette amélioration par rapport au meilleur temps de Kévin Estre en EL1. Les Porsche 911 RSR-19 sont P2 et P3, Neel Jani plaçant la #92 devant la #91 de Frédéric Makowiecki. La Ferrari #51 d'AF Corse ferme la marche.

Dans la catégorie GTE Am, l'unique Porsche engagée par Project 1 à Portimão a mené la danse à la suite du retrait de la voiture sœur. Après avoir remporté les 24 Heures du Nürburgring le week-end dernier, Matteo Cairoli a réalisé le meilleur temps en 1'39"266, avec moins de deux dixièmes d'avance sur la Ferrari Cetilar #47 confiée à Antonio Fuoco.

8 Heures de Portimão - Essais Libres 2