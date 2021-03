Portimão reporté, Spa va ouvrir la saison du WEC

Après l'annonce du report des 24 Heures du Mans de juin à août, le calendrier du WEC version 2021 subit un nouveau changement avec le report des 8 Heures de Portimão en juin. L'épreuve portugaise aurait dû ouvrir la saison, début avril, mais le Conseil Mondial du Sport Automobile de ce vendredi a acté son report en juin, devant "l’incertitude entourant la pandémie actuelle du COVID-19, y compris les restrictions de voyage" selon un communiqué du WEC.

En conséquence, c'est Spa qui hérite de l'honneur d'accueillir la première épreuve de la saison, à sa date initiale du 1er mai, après un Prologue qui sera organisé sur cette même piste les 26 et 27 avril. Portimão est replacé les 12 et 13 juin, qui étaient les dates normalement réservées aux 24 Heures du Mans.

Lire aussi : Les 24 Heures du Mans 2021 sont reportées !

Le report de la course sur le Circuit de l'Algarve est également vu comme un moyen possible d'augmenter "la possibilité pour les fans de pouvoir assister à la course" alors que le Portugal sort d'une situation très tendue sur le plan sanitaire grâce à un confinement strict. En revanche, la manche de Spa se tiendra a priori à huis clos.

"Ce contexte sanitaire et les mesures qui en découlent nous imposent une grande flexibilité dans nos décisions", a expliqué Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO). "Nous nous adaptons continuellement aux décisions gouvernementales, notamment en termes de contraintes et de déplacements entre les pays."

"Après concertation avec les concurrents engagés en WEC, ce report de date s’impose comme une évidence. Nous conservons les manches inscrites au programme et cela constitue notre objectif numéro un. Rendez-vous en mai pour une course inaugurale à Spa qui verra pour la première fois la catégorie Hypercar batailler en piste."

Frédéric Lequien, directeur général du Championnat du Monde d’Endurance, a ajouté : "Je tiens à remercier nos équipes, fournisseurs, partenaires, le circuit de Portimão, la FIA, l'équipe du LMEM et bien d'autres pour leur coopération dans ce qui continue d'être une période difficile pour tous. La nouvelle date pour Portimão nous donnera une meilleure chance de permettre aux fans d'y assister et nous sommes certains que le changement de programme est plus favorable pour toutes les parties concernées."

Après le Portugal, le WEC se rendra comme cela était prévu en Italie à sa date originale de juillet, puis terminera la saison, après Le Mans, comme prévu là encore à Fuji et Bahreïn. Il s'agit de la troisième révision du calendrier cette année en raison de la crise mondiale puisque une manche d'ouverture à Sebring le 19 mars était initialement programmée et les 24 Heures du Mans devaient se tenir en juin.

Calendrier 2021 du WEC :

Date Épreuve 26-27 avril Prologue (essais) 1er mai 6 Heures de Spa-Francorchamps 12-13 juin 8 Heures de Portimão 18 juillet 6 Heures de Monza 21-22 août 24 Heures du Mans 26 septembre 6 Heures de Fuji 20 novembre 6 Heures de Bahreïn