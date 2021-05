Les Porsche de Project 1 ne prendront pas le départ des 6H de Spa

Lors du Prologue des 6 Heures de Spa-Francorchamps, en début de semaine, la Porsche #46 de Team Project 1 a eu un accident suffisamment violent pour empêcher l'équipage composé d'Anders Buchardt, Dennis Olsen et Axcil Jefferies de prendre part à la première course du Championnat du monde d'Endurance.

La seconde voiture de Project 1, la Porsche #56 confiée à Egidio Perfetti, Matteo Cairoli et Riccardo Pera a malheureusement connu un sort similaire en qualifications. Perfetti a perdu le contrôle de sa 911 RSR-19 au sommet du Raidillon et s'est écrasé contre le mur de pneus. Les dégâts subis par la GTE Am ont été jugés trop importants pour être réparés avant le départ, donné à 13h30. L'équipe allemande a donc annoncé son retrait des 6 Heures de Spa-Francorchamps.

"Nous avons travaillé dur, nous avons tout tenté mais la #56 ne participera pas aux 6 Heures de Spa", a-t-on appris dans un communiqué de Project 1. "Spa est un circuit impitoyable et cette année, il l'a encore prouvé. Perdre les deux voitures en une semaine est difficile à encaisser pour tout le monde dans l'équipe."

L'accident d'Edigio Perfetti s'est produit au début de la séance qualificative réservée aux GTE Pro et GTE Am, à la fin d'une période de drapeau rouge provoquée par un crash similaire, le même tête-à-queue dans le même virage, de la Porsche #77 engagée par Dempsey-Proton et pilotée par Christian Ried au moment de l'accident. Les dégâts de la Porsche 911 RSR-19 de Ried étaient également majeurs mais l'équipe a été en mesure de réparer la GTE Am vendredi soir. Ainsi, Ried et ses coéquipiers Jaxon Evans et Matt Campbell seront en mesure de prendre le départ des 6 Heures de Spa.

Le peloton de GTE Am sera mené par l'Aston Martin Vantage #33 de TF Sport. En qualifications, Ben Keating a signé le meilleur temps de sa catégorie, 2'14"660, devant l'Aston Martin #98 officielle et la Porsche #88 de Proton Competition.

Les 6 Heures de Spa s'élanceront samedi 1er mai à 13h30 et seront à suivre en direct sur Motorsport.tv.