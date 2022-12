Le Qatar intégrera le calendrier du WEC en 2024

Le Championnat du monde d'Endurance va ajouter une nouvelle épreuve au Moyen-Orient. En 2024, la saison s'ouvrira avec la toute première édition des 6 Heures du Qatar, sur le circuit de Losail, après que le pays et le WEC ont signé un accord de six ans. La course remplace ainsi les 1000 Miles de Sebring, dont le contrat actuel prend fin l'an prochain.

À noter que le Prologue se tiendra également à Losail, qui accueille le MotoGP depuis 2006 et la Formule 1 depuis 2021.

"Le Circuit international de Losail est un site moderne qui est accoutumé aux exigences des événements de niveau mondial en sports mécaniques", a commenté Richard Mille, président de la Commission Endurance de la FIA. "Par conséquent, qu'il rejoigne le Championnat du monde d'Endurance de la FIA est positif et logique."

"Améliorer la diversité géographique est très important pour la FIA. En même temps, promouvoir le sport auto et promouvoir le FIA WEC sur de nouveaux marchés sera bénéfique pour les fans, les constructeurs engagés et le promoteur. Il est bon de voir l'écosystème du FIA WEC se développer de manière maîtrisée avec l'ajout de courses extra-européennes."

Le circuit de Losail

Depuis la première édition du Championnat du monde d'Endurance, en 2012, le Qatar est le 13e pays à être visité par les prototypes et les GT, et le deuxième pays du Moyen-Orient après Bahreïn. Des travaux sont en cours à Losail, mais ceux-ci ne concernent que les installations dans les stands et la zone du paddock et doivent être finalisés avant la prochaine édition du Grand Prix MotoGP sur place en novembre 2023.

Frédéric Lequien, PDG du FIA WEC, a ajouté : "Nous sommes ravis d'avoir signé un contrat d'au moins six ans avec le Circuit international de Losail afin que le WEC se rende au Qatar pour la première fois. Les rénovations conséquentes en cours à Losail en feront l'un des circuits les plus prestigieux au monde. 2024 sera une année absolument mémorable : non seulement nous aurons plusieurs constructeurs mondiaux en compétition dans la catégorie Hypercar, mais nous mènerons l'Endurance sur un nouveau territoire supplémentaire."

La date des 6 Heures du Qatar et le calendrier 2024 du WEC doivent encore être soumis à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.