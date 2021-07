L'impeccable López place Toyota en pole à Monza

Après trois séances d'essais libres qui ont permis de constater des écarts plutôt faibles, mais qui ont également tourné par trois fois à l'avantage de la Toyota #7, le temps était venu ce samedi soir de se consacrer aux qualifications des 6 Heures de Monza. Un exercice à l'importance toute relative en Endurance, on le sait, mais toujours plus révélateur du niveau de performance des uns et des autres.

La catégorie Hypercar n'aura jamais été aussi fournie dans sa toute jeune histoire, avec deux Toyota, deux Glickenhaus et une Alpine. Le tout avec une BoP inchangée depuis Portimão entre les trois constructeurs impliqués et avec un format qualificatif qui, rappelons-le, est largement simplifié depuis cette année avec un seul pilote et un seul chrono retenu par équipage.

La lutte pour la pole position s'est principalement jouée entre les deux Toyota, finalement séparées après un premier run de seulement 62 millièmes à l'avantage d'un José María López décidément intenable ce week-end. Malgré une erreur à la première chicane, Brendon Hartley a ensuite signé son tour rapide mais n'a pas pu vaincre son coéquipier. Toujours proche mais légèrement en retrait, l'Alpine confiée à Nicolas Lapierre s'est octroyée la troisième place, devant des Glickenhaus discrètes, affichant un débours de 1"096 pour Pipo Derani et 2"424 pour Richard Westbrook.

Un drapeau rouge est venu interrompre la séance à trois minutes du drapeau à damier, après l'accident de Stoffel Vandoorne à la sortie du deuxième Lesmo au volant de l'Oreca LMP2 du team JOTA. Cette interruption a bousculé les choses puisque la direction de course a relancé les débats une fois le prototype évacué, et nombreux sont ceux qui ont repris la piste pour aller chasser le chrono sur un tour.

C'est ce qu'ont fait Alpine et Glickenhaus, mais pas Toyota. La donne n'a pas changé, puisque seul Derani a amélioré, se rapprochant à moins de huit dixièmes de la pole sans toutefois gagner de position. Dans les rangs du LMP2, c'est finalement Charles Milesi qui a été le plus rapide, plaçant le Team WRT en tête devant United Autosports.

Lors du passage des GTE auparavant, Kevin Estre a fait parler la poudre au volant de la Porsche #92, signant le meilleur temps en 1'45"412, seulement 65 millièmes devant la Ferrari #51 d'Alessandro Pier Guidi. En LMGTE Am, on retrouvera une Aston Martin en pole position, celle de TF Sport grâce au chrono établi par Ben Keating.

Le départ des 6 Heures de Monza sera donné dimanche à midi.

6H de Monza - Qualifs Hypercar & LMP2

6H de Monza - Qualifs LMGTE