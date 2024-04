Triplé Ferrari en qualifications à Imola, les Peugeot hors du top 10

Après avoir dominé les trois séances d'essais, Ferrari a frappé encore plus fort en qualifications à Imola, en s'offrant un triplé sur ses terres.

Lors de la séance réunissant tous les pilotes de la catégorie Hypercar, Antonio Fuoco a une nouvelle fois réalisé le meilleur temps avec la 499P #50, 0"025 devant Matt Campbell, aligné dans la Porsche #5, et les deux Toyota. Dans la BMW #15, Dries Vanthoor a fait un tête-à-queue et le drapeau rouge a été déployé, même s'il a pu rester dans les limites de la piste. La séance a été relancée pour moins de deux minutes et seuls quelques pilotes ont pu faire un dernier tour rapide, mais aucun n'a pu entrer dans les dix places qualificatives pour l'Hyperpole.

Les candidats à la pole étaient donc Fuoco (Ferrari #50), Campbell (Porsche #5), Brendon Hartley (Toyota #8), Kamui Kobayashi (Toyota #7), Robert Shwartzman (Ferrari AF Corse), Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51), Julien Andlauer (Porsche Proton #99), René Rast (BMW #20), Callum Ilott (Porsche Jota #12) et Kévin Estre (Porsche #6).

Andlauer occupait la première place après la première série de tours rapides, mais les Toyota ont brièvement pris le pouvoir, avec Hartley devant Kobayashi. Campbell a de son côté fait un passage dans les graviers. Les chronos ont continué à être amélioré : Andlauer s'est replacé en tête, pour quelques secondes avant que Ferrari se porte en tête, avec Fuoco devant Pier Guidi et Shwartzman. C'est à ce moment que les Toyota ont perdu pied, puisque Hartley a fait un tête-à-queue, tandis que Kobayashi a coupé la chicane.

Estre est remonté au deuxième rang et Campbell au troisième... Mais Shwartzman a répliqué a prenant la deuxième place, et Pier Guidi s'est emparé de la troisième, rétablissant pour de bon le triplé Ferrari. Fuoco n'a de son côté par été inquiété pour la pole.

Derrière les prototypes italiens, on retrouve les deux Porsche officielle, avec la #6 reléguée à 0"635 et la #5 à près d'une seconde. La Toyota #6 sera finalement sixième sur la grille, devant la BMW #20, la Toyota #8, la Porsche Jota #12 et et la Porsche Proton #99.

La nouvelle version de la Peugeot 9X8, désormais dotée d'un aileron arrière, n'a pas permis au constructeur d'entrer dans le top 10. La #94 est la mieux placée, en 14e position, devant la #93. Les Alpine sont également distancées avec la #35 à la 17e place, devant la #36.

Pole facile pour Porsche en LMGT3

Aliaksandr Malykhin a signé la pole avec la Porsche Manthey EMA en LMGT3 Photo de: JEP / Motorsport Images

Déjà leader de la séance collective, Alex Malykhin a encore signé le meilleur temps de l'Hyperpole en LMGT3, au volant de la Porsche Manthey EMA. Il a facilement signé la pole avec sept dixièmes d'avance sur Ian James, aligné dans l'Aston Martin Heart of Racing.

Lire aussi : WEC Le programme des 6 Heures d'Imola

Ahmad Al Harthy a complété le trio de tête au volant de la BMW #46 qu'il partagera avec Maxime Martin et Valentino Rossi en course, devant l'autre voiture engagée par WRT dans la catégorie, la #31 qui était confiée à Darren Leung. Sarah Bovy a réalisé le cinquième temps au volant de la Lamborghini Iron Dames.

6H d'Imola - Qualifications

Qualifications Hypercar

Hyperpole Hypercar

Qualifications LMGT3

Qualifications LMGT3