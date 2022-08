Rast, Müller et Cassidy absents des 6 Heures de Fuji

La liste provisoire des engagés pour les 6 Heures de Fuji, au programme du 9 au 11 septembre, a été dévoilée. Elle compte 36 voitures, dont cinq dans la catégorie Hypercar.

Cette cinquième épreuve de la saison de WEC marquera le retour du championnat au Japon pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19. Toyota et Peugeot y aligneront chacun deux LMH, auxquelles s'ajoutera la LMP1 d'Alpine. Comme nous l'avions annoncé, Glickenhaus fera en revanche l'impasse sur cet avant-dernier rendez-vous du championnat, et ce pour des raisons de coûts.

Côté pilotes, la liste confirme que James Rossiter se joindra à Loïc Duval et Gustavo Menezes dans la Peugeot 9X8 #94, lui qui avait participé à la première épreuve de l'Hypercar tricolore le mois dernier à Monza, remplaçant au pied levé Kevin Magnussen.

Treize équipages sont par ailleurs annoncés dans les catégories LMP2 et GTE Am, tandis que cinq voitures d'usine de Porsche, Ferrari et Corvette sont inscrites en GTE Pro.

Cette liste provisoire montre l'absence de René Rast, Nico Müller et Nick Cassidy. L'épreuve coïncide en effet avec la manche de DTM de Spa-Francorchamps, sur laquelle se focaliseront les trois pilotes en question.

Nick Cassidy

On sait d'ores et déjà que Nick Cassidy sera remplacé par Davide Rigon dans la Ferrari GTE Am #54 d'AF Corse. Celui-ci, pilote officiel Ferrari, a déjà été engagé dans la #52 du constructeur italien pour disputer les 24 Heures du Mans en GTE Pro aux côtés d'Antonio Fuoco et de Miguel Molina. Il s'agira de sa première apparition en GTE Am depuis sa saison partielle avec le team 8 Star Motorsports en 2013. Il était ensuite passé à un poste à temps plein en GTE Pro avec Ferrari, une place qu'il a perdue à la fin de la saison 2019/20.

Cassidy a déjà manqué deux manches de la saison de DTM, celles de Portimão et du Norisring, à cause d'un conflit de dates avec le calendrier de Formule E, son contrat avec Envision étant prioritaire sur celui qui le lie à AF Corse en DTM. Mais puisque l'équipe italienne est à la fois gestionnaire de son programme en DTM et en WEC, il était entendu qu'il pourrait terminer la saison du championnat allemand.

Aucun remplacement n'a pour l'heure été annoncé pour René Rast et Nico Müller, engagés en LMP2 respectivement avec WRT et Vector Sport. Ils sont en lutte pour le titre DTM, tous sur une Audi, l'un dans le team Abt, l'autre dans le team Rosberg, et comptent respectivement 79 et 62 points au classement général contre 89 pour le leader, Mirko Bortolotti, et 80 pour Sheldon van der Linde.

