Realteam Racing arrive en WEC avec Loïc Duval

Habituée de l'European Le Mans Series, l'équipe Realteam franchit le pas du LMP2 mais aussi du Championnat du monde en annonçant son arrivée en WEC pour la saison 2021. Après deux saisons passées dans les rangs du LMP3 de l'ELMS, avec à la clé une victoire et un podium, la structure alignera une Oreca 07 dont l'exploitation sera confiée à TDS Racing, avec également un équipage expérimenté. Le prototype sera en effet piloté par Loïc Duval et Norman Nato. Les deux hommes seront rejoints associés à Esteban Garcia, qui pilotait déjà pour Realteam en ELMS ces deux dernières années.

"Nous sommes très heureux de franchir ce cap en nous engageant dans la catégorie LMP2 du WEC et en étant éligibles au Trophée Endurance FIA LMP2 Pro/Am", confie Esteban Garcia. "Après deux saisons pleines en ELMS aux côtés de David [Droux, désormais réserviste], une victoire et un podium au championnat, il était temps pour nous d'atteindre notre objectif de courir en WEC ainsi qu'aux 24 Heures du Mans. TDS Racing continuera de nous apporter toute son expérience pour ce programme. J'ai vraiment hâte de partager le volant avec deux pilotes aussi expérimentés que Loïc et Norman."

Vainqueur des 24 Heures du Mans en 2013 avec Audi, Loïc Duval fait ainsi son retour à temps plein en WEC pour la première fois depuis la Super Saison 2018-2019, qu'il avait disputée avec TDS Racing, déjà en LMP2. Le Français associera ce programme à celui dont il dispose aux États-Unis dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship avec JDC-Miller Motorsport, en DPi.

"Je suis ravi de revenir en WEC après une année d'absence, avec comme point d'orgue les 24 Heures du Mans", se réjouit Loïc Duval. "Je suis heureux de le faire à nouveau avec TDS Racing, avec qui j'ai couru pendant deux ans, et avec Esteban pour ce projet Pro-Am. Cela représente pour moi l'essence-même des 24 Heures du Mans, car il y a toujours eu des gentlemen associés à des professionnels."

Norman Nato poursuit quant à lui son aventure en WEC, lui qui figurait l'an passé au sein de l'équipe Rebellion en LMP1. Le Français est également engagé en Formule E avec Venturi pour la saison 2021.