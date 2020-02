Rebellion met fin à tout engagement en sport automobile

La nouvelle est tombée ce jeudi midi : Rebellion met un terme à son engagement dans le sport automobile. Ce retrait sera effectif à l'issue de l'actuelle saison du WEC, soit après la prochaine édition des 24 Heures du Mans, où l'équipe alignera deux prototypes R13 en LMP1. La structure suisse aura passé 13 années en compétition, s'installant comme l'une des références en Endurance tout en luttant aux côtés de constructeurs prestigieux, mais également en tissant avec eux des liens précieux. Elle avait également participé à l'édition 2020 du Dakar.

"Le sport automobile a été une grande ressource pour Rebellion", explique Alexandre Pesci, président de Rebellion Corporation. "Les circuits ont été le théâtre de démonstrations exceptionnelles et une caisse de résonance importante pour notre marque, auprès d'un très large public. Le retour sur investissement de ces activités en sport automobile a été plus que satisfaisant. Nous nous donnons le temps de redéfinir le contour de nos plans, mais les effets de cette décision seront immédiats pour le département course, dès la fin de la saison de WEC. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre et nous sommes tristes de ne pas pouvoir honorer nos engagements pris auparavant pour l'avenir."

Cette dernière phrase scelle le sort du partenariat avec Peugeot, qui avait été annoncé en décembre dernier pour accompagner le retour en Endurance du constructeur français.

"La stratégie de marque de Rebellion Corporation doit changer", ajoute Calim Boudhadra, PDG de Rebellion. "Les 24 Heures du Mans 2020 seront notre dernière course et nous mettrons un point d'honneur à terminer notre aventure en Endurance sur une note positive, et à enrichir un bilan déjà excellent. Nous voudrions remercier nos partenaires pour nous avoir fait confiance et pour nous avoir aidés à relever tant de défis. En tant qu'équipe privée, nous sommes fiers d'avoir écrit une page en sport automobile. Je suis convaincu que le défi de Peugeot en WEC sera un grand succès à l'avenir, et je regrette de ne pas pouvoir en être."

Peugeot Sport a rapidement réagi à cette annonce et assure qu'elle ne porte pas atteinte à ses ambitions de retour en Endurance. "Nous sommes actuellement dans la phase initiale de construction technique du projet et prenons acte de la décision de Rebellion, qui nous conduit à modifier la configuration de notre dispositif opérationnel à l'horizon 2022", explique le constructeur français dans un communiqué. "Cela ne remet pas en question le programme de Peugeot en WEC. Nous poursuivons avec enthousiasme notre engagement en WEC, dans une configuration recentrée avec notre partenaire Total, pour concevoir une voiture qui fera la fierté de la marque Peugeot, en parfaite adéquation avec sa transition énergétique."

