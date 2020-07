Une seule Rebellion à Spa, aucune Ginetta

Rebellion prévoyait d'engager sa deuxième R-13 à Spa-Francorchamps, une première depuis la manche d'ouverture de la saison à Silverstone en septembre dernier. Le prototype était dévolu à Romain Dumas, Louis Delétraz et Nathanaël Berthon, le trio ayant ainsi l'occasion de se préparer en vue des 24 Heures du Mans.

Cependant, la liste des engagés pour l'épreuve, programmée le 15 août prochain, est parue sans faire mention de cet équipage et Rebellion n'alignera que la #1 confiée à Bruno Senna, Gustavo Menezes et Norman Nato.

Par ailleurs, Ginetta manquera sa deuxième manche de WEC consécutive puisque l'équipe sera totalement absente après avoir déjà déclaré forfait à Austin en février dernier. Le Team LNT avait déjà annoncé réduire la voilure pour les 24 Heures du Mans, avec une unique G60-LT-P1 au départ de la classique mancelle.

Avec le retour en compétition de ByKolles, cela signifie que quatre LMP1 seront au départ des 6 Heures de Spa-Francorchamps, puisque l'on retrouve naturellement les deux Toyota TS050 Hybrid.

Le plateau LMP2 sera composé de dix voitures, les huit équipages habituels du WEC étant rejoints par la Ligier JS P217 d'Eurasia Motorsports et par l'Oreca 07 de l'équipe Algarve Pro Racing, habituée aux joutes de l'ELMS. John Falb est pour le moment le seul pilote inscrit pour le team Algarve, tandis que Nobuya Yamanaka et Daniel Gaunt partageront le volant de la Ligier d'Eurasia.

En LMGTE Pro et LMGTE Am, on retrouve le plateau habituel de la saison 2019-2020 de WEC, avec respectivement six et 11 concurrents engagés. Il y aura donc au total 31 partants pour cette édition 2020 des 6 Heures de Spa-Francorchamps, qui aurait dû avoir lieu fin avril mais a été reportée à la mi-août en raison de la crise du coronavirus.