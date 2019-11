Rebellion s'offre la pole à Shanghai, Toyota impuissant

Comme depuis le début du week-end, c'est dans des conditions idéales que s'est déroulée la séance de qualifications des 4 Heures de Shanghai. En net retrait depuis les premiers essais libres, Toyota assurait qu'il lui serait difficile de lutter pour la pole position face à Ginetta et Rebellion, en raison du handicap de performance mis en place. Il convient d'ailleurs d'avoir celui-ci bien en tête pour détenir les clés de cette troisième manche de la saison.

Voiture Pilotes Handicap Ginetta #6 C. Robertson, M. Simpson, G. Smith Ginetta #5 J. King, B. Hanley, E. Orudzhev +0"650 au tour Rebellion #1 B. Senna, G. Menezes, N. Nato +0"890 au tour Toyota #8 S. Buemi, K. Nakajima, B. Hartley +2"740 au tour Toyota #7 M. Conway, K. Kobayashi, J. López +2"740 au tour

Lancé le premier de la meute des LMP1, Gustavo Menezes a donné le ton avec un passage en 1'46"006 qui, dans le premier run des uns et des autres, était tout simplement le chrono le plus rapide. L'Américain s'est positionné bien devant des Ginetta reléguées à sept dixièmes et une seconde, et des Toyota entrées en résistance mais dans l'incapacité de confirmer leurs deux bons premiers secteurs en concédant près d'une seconde pleine dans la longue ligne droite du troisième secteur.

Prenant le relais de Menezes sur la R13, Bruno Senna a confirmé l'avance de Rebellion en faisant encore mieux que son coéquipier dans tous les secteurs, coupant finalement la ligne en 1'45"778 pour enfoncer le clou avec, à la moyenne des deux tours, une avance prenant des airs de gouffre sur le reste du plateau. Dès lors, la pole semblait déjà inaccessible pour la concurrence, et toute la question était de savoir comment Toyota et le Team LNT allaient se répartir les positions suivantes sur la grille.

Le deuxième run a d'ailleurs été agité pour certains, avec une première tentative avortée pour Brendon Hartley sur la Toyota #8 et un tête-à-queue pour Michael Simpson sur la Ginetta #6. Impuissantes dans les lignes droites, les TS050 Hybrid doivent finalement se résoudre à s'élancer depuis la quatrième et la cinquième position dimanche, devancées sur la grille par les deux Ginetta, la #6 devant la #5. Il ne fait aucun doute que la première heure de course sera plus intéressante que jamais demain !

Porsche et Aston à coups de millièmes

Très rapide depuis le début du week-end, le Cool Racing a signé la pole position en LMP2 avec un chrono moyen de 1'48"649 qui n'est qu'à 2"5 de la pole LMP1. Le Jackie Chan DC Racing et United Autosports complètent le tiercé de tête dans cette catégorie.

En LMGTE Pro, la pole position s'est jouée à coups de centièmes, et c'est finalement Porsche qui a empoché la mise avec la #92 de Michael Christensen et Kévin Estre. Les deux hommes ont devancé l'Aston Martin #95 de seulement 18 millièmes, et l'autre Vantage de 28 millièmes ! Derrière, la première Ferrari n'est pas loin, quatrième à 0"108 de la pole.

La Porsche #56 du Team Project 1 partira en pole position dans la catégorie LMGTE Am.

Le départ des 4 Heures de Shanghai sera donné dimanche matin à 5 heures (heure française).

4 Heures de Shanghai - Qualifications LMP

4 Heures de Shanghai - Qualifications LMGTE