Rebellion éteint des Toyota rendues impuissantes à Austin

Le plateau minimaliste du LMP1 invitait malheureusement à céder au pessimisme, les faits l'ont confirmé. Autant le dire tout de suite, cette édition 2020 des 6 Heures du Circuit des Amériques ne restera pas dans les mémoires. Initialement non programmée au calendrier, l'épreuve a remplacé celle qui devait se dérouler à Interlagos, sur un tracé en partie resurfacé mais devant des tribunes quasi désertes. Il n'empêche que pour Rebellion, cela n'enlèvera rien à la saveur d'un deuxième succès décroché cette saison en WEC.

Certes, le système de "Success handicap" a significativement pesé sur ce Lone Star Le Mans en ce qui concerne la lutte pour la victoire au général. On regrettera d'avoir vu ce procédé figer trop rapidement les positions. Car après sa pole position signée la veille, Rebellion a parfaitement su tirer profit de l'avantage qui lui était procuré. Rappelons que ce week-end, la R13 était ralentie de 0"550 au tour quand les Toyota subissaient une réduction de leurs performances allant de 2"210 pour la #8 à 2"770 pour la #7. Suffisant pour tuer tout suspense à la régulière...

Encore fallait-il, tout de même, rendre une copie parfaite dans les rangs suisses pour triompher des six heures de course. Alors que Rebellion se lance dans une tournée d'adieux, dix jours après avoir annoncé son retrait du sport automobile après la prochaine édition des 24 Heures du Mans, l'expérimentée structure de Bart Hayden n'a pas tremblé et a proposé une exécution parfaite. Ainsi Bruno Senna a-t-il pris un envol idéal au moment du départ, avant de constituer peu à peu avec l'aide de ses coéquipiers Norman Nato et Gustavo Menezes un matelas confortable pour se prémunir de la menace des deux prototypes nippons.

Rebellion avait gagné à Shanghai en novembre, avant une petite désillusion à Bahreïn en décembre. Voici son trio relancé en s'imposant avec une cinquantaine de secondes d'avance sur la Toyota de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, et celle de José María López, Mike Conway et Kamui Kobayashi. Ces derniers, relégués à deux tours, conservent néanmoins la tête du championnat.

United Autosports et Aston Martin s'imposent

Pour trouver bagarre plus acharnée, il fallait une nouvelle fois se tourner vers les autres catégories. Le LMP2 a tenu quelques belles promesses, malgré les soucis qui ont notamment touché l'Alpine, en proie à des problèmes de freins. La victoire est finalement revenue à United Autosports, dont l'Oreca 07 était confiée à Philip Hanson, Filipe Albuquerque et Paul Di Resta. Ils confirment ainsi leur succès sur la manche précédente à Sakhir. Le Jackie Chan DC Racing termine deuxième devant Jota.

Dans les rangs du LMGTE Pro, l'animation n'a pas manqué non plus, avec un duel final très serré entre Aston Martin et Porsche. Le constructeur britannique en est ressorti vainqueur avec la Vantage #95 de Marco Sørensen et Nicki Thiim. Les deux hommes l'emportent pour une petite poignée de secondes devant la Porsche #92 de Kévin Estre et Michael Christensen. Victorieux pour la troisième fois cette saison, ils confortent leur place de leader au championnat. Le podium est complété par la Ferrari #51 de James Calado et Alessandro Pier Guidi.

Enfin, l'équipe TF Sport a remporté la catégorie LMGTE Am avec son Aston Martin grâce à Salih Yoluc, Charlie Eastwood et Jonathan Adam.

6 Heures du Circuit des Amériques