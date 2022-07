Une réinitialisation en piste a stoppé Peugeot en qualifications

Les petits pépins rencontrés par Peugeot lors des qualifications à Monza ont rappelé à quel point le programme 9X8 ne faisait que débuter ce week-end. Néanmoins, le constructeur français tire un bilan plutôt positif de ses deux premières journées de compétition, avant d'aborder sa première course en WEC. Au total, les deux hypercars du Lion ont parcouru plus de 1000 km au cours des essais libres, signant des chronos au niveau de la concurrence. Ce qui ne s'est malheureusement pas traduit au moment de l'exercice du tour rapide.

Gêné dans le trafic, Gustavo Menezes, au volant de la #94, n'a pas pu boucler un tour suffisamment représentatif, avec un chrono en 1'37"253 à près de deux secondes de la pole position de Romain Dumas avec la Glickenhaus. "Certes ce n’est pas forcément le déroulé de qualifications idéal car nous avons été confrontés à la gestion du trafic en piste", confirme-t-il. "Cependant toute l’équipe est satisfaite des performances de la Peugeot 9X8, cela nous donne de la confiance pour la course."

L'Américain n'a pas pu améliorer ensuite puisqu'un drapeau rouge a été provoqué par l'autre 9X8, confiée à Mikkel Jensen. L'immobilisation en piste provenait de la nécessité de réinitialiser le système hybride.

"En qualifications nous avons continué notre apprentissage, notamment sur le format de dix minutes", explique Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport. "Gustavo Menezes a été gêné dans le trafic. C’est à nous de nous améliorer sur les prochaines séances. Quant à Mikkel Jensen, nous avons dû faire un reset en piste. Nous aurions pu la relancer mais nous étions sous régime de drapeau rouge et n’avons pas pu repartir. Nous avons maintenant une course pour poursuivre notre recherche de fiabilité et performance dans les conditions réelles."

Durant les trois séances d'essais libres, Peugeot Sport a notamment passé en revue les pneus Michelin mais a aussi pris ses marques avec une équipe de course pour qui il s'agit du premier vrai contact avec un format compétition. Lorsque le départ sera donné dimanche à midi, les deux 9X8 fermeront la marche de la catégorie Hypercar et se lanceront vers le premier objectif fixé : voir l'arrivée de cette première course en WEC.

"Nous sommes contents d’être enfin dans l’action et remercions (sic) le soutien et l’accueil que nous avons reçu en arrivant à Monza", insiste Jean-Marc Finot. "Nous ressentons un fort engouement et c’est stimulant pour le Team Peugeot TotalEnergies. Les essais libres ont été très productifs et riches d'enseignements."

6H de Monza - Qualifications

Équipe Pilotes Temps Trs 1 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Romain Dumas 1'35"416 5 2 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Brendon Hartley +0"919 4 3 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson Nicolas Lapierre +1"073 4 4 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Kamui Kobayashi +1"503 4 5 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Gustavo Menezes +1"837 4 - Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Mikkel Jensen - 2 Le classement complet est disponible ici.