Sébastien Ogier va bien tester la Toyota en Hypercar

La reconversion de Sébastien Ogier en Endurance se précise. Comme Motorsport.com l'annonçait dès le mois d'août, le septuple Champion du monde des Rallyes participera au Rookie Test de Bahreïn le 7 novembre prochain avec Toyota, au lendemain de la course concluant la saison 2021 du WEC sur le même circuit. Il fera ses grands débuts au volant de la GR010 Hybrid, profitant de ses liens avec le constructeur japonais, dont il porte les couleurs en WRC.

Afin de se préparer à cette découverte, Ogier a passé deux jours à l'usine de Toyota à Cologne, pour mouler son baquet et réaliser des essais dans le simulateur. Le natif de Gap a ainsi pu s'adapter aux subtilités du tracé de Sakhir et aux caractéristiques de l'Hypercar, tout en travaillant avec les ingénieurs qui l'accompagneront à Sakhir. Ogier était déjà familier de ce simulateur, ayant eu un avant-goût avec le modèle LMP1 en juillet 2020.

"Je suis content de piloter la GR010 Hybrid Hypercar en piste pour la première fois dans le Rookie Test officiel du WEC à Bahreïn", déclare celui qui est proche d'un huitième titre mondial en WRC. "La séance dans le simulateur s'est bien passée, c'était bien de travailler avec l'équipe et de découvrir la GR010 Hybrid. J'ai déjà pu sentir que l'Hypercar est très différente de la TS050 Hybrid que j'ai pilotée dans le simulateur l'an dernier."

Ogier mettra fin à son engagement en WRC à plein temps à la fin de l'année, pour ne conserver qu'un programme partiel, et il a fait part de sa volonté de se tourner vers la compétition sur circuit et plus particulièrement les 24 Heures du Mans, avec la possibilité de faire ses classes en LMP2 ou en GT.

"Comme chacun le sait, je rêve de rouler en Endurance à l'avenir et la séance de Bahreïn sera importante pour continuer à découvrir la voiture et pour voir mon niveau", précise le Français. "C'est un gros défi pour moi et je travaille dur pour être prêt avant Bahreïn, mais je suis vraiment impatient."

Sébastien Ogier n'est pas le seul pilote évalué par Toyota. L'espoir tricolore Charles Milesi, vainqueur des 24 Heures du Mans avec une ORECA de l'équipe WRT cette année, participera également au Rookie Test de Bahreïn, après avoir été évalué dans le simulateur du constructeur japonais au début du mois.