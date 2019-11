Senna est le premier à gagner dans les quatre catégories du WEC !

Malgré des difficultés dans le premier relais, Rebellion a réussi son pari dimanche à Shanghai, en profitant de la BoP et du système de Succes Handicap pour transformer l'essai. Après avoir signé la pole position, la R13 confiée à Gustavo Menezes, Norman Nato et Bruno Senna s'est imposée pour décrocher une victoire tant espérée. Pour le pilote brésilien, c'est même l'occasion d'entrer dans l'Histoire du championnat, puisqu'il devient tout simplement le premier à avoir remporté au moins une épreuve de WEC dans chacune des quatre catégories représentées.

En 2013, lorsqu'il avait signé avec Aston Martin pour le Championnat du monde d'Endurance, Senna avait fait un détour par le LMGTE Am avec le constructeur britannique, le temps d'une course. C'était lors des 6 Heures de Fuji, où il s'était imposé dans la catégorie avec Kristian Poulsen et Christoffer Nygaard pour coéquipiers. Lors de cette même saison, il avait aussi décroché deux succès en LMGTE Pro.

Engagé en LMP2 lors des saisons 2016 et 2017, Senna avait connu la victoire à six reprises sur ces deux saisons : deux avec l'équipe RGR Sport by Morand, et quatre autres avec Rebellion, parachevées par un titre dans cette catégorie. Ne manquait donc plus que de sabrer le champagne dans la catégorie "reine", ce qui est chose faite depuis ce dimanche. Finalement, ne manque plus qu'un succès aux 24 Heures du Mans, peu importe la catégorie, pour enrichir un palmarès déjà bien fourni.

Bruno Senna en FIA WEC

Catégorie Départs Pole positions Victoires LMGTE AM (2013) 1 1 1 LMGTE Pro (2013, 2014) 12 4 2 LMP2 (2016, 2017) 20 2 6 LMP1 (2018, 2019) 12 1 1 Total

45 8 10

Avant le départ des 4 Heures de Shanghai, Senna avait évoqué une course taillée sur mesure pour Rebellion. Pourtant, la gestion des pneumatiques a failli redistribuer les cartes, puisque la R13 a affiché un gros déficit de rythme durant le premier relais, Norman Nato faisant face à des problèmes de température des gommes. Heureusement, tout est ensuite rentré dans l'ordre.

"Pour être franc, je comprend ce qu'a ressenti Norman, car j'ai commencé avec un train de pneus qualifs [usés] et nous avions vraiment du mal avec le rythme", explique Bruno Senna. "Je perdais du temps sur les gars derrière moi qui étaient sur un deuxième relais avec leurs pneus. C'était vraiment difficile. Et puis une fois que nous avons chaussé des pneus neufs à l'arrière, la voiture s'est complètement transformée. C'était une nouvelle voiture. Ça m'a donné en moyenne un avantage d'une seconde et demie au tour, quelque chose comme ça. J'ai donc pu attaquer."

"Je sais que tout le monde donne tout ce qu'il a. Ils ont vraiment fait du bon boulot compte tenu des conditions que nous avons rencontrées. Et l'équipe a fait du bon travail. Nous avons connu beaucoup de problèmes de fiabilité [par le passé], des petites choses, mais tout compte. Aujourd'hui, le voiture a roulé du début à la fin sans le moindre problème. C'est du bon boulot de la part de l'équipe, et comme Gustavo l'a dit, peut-être que ça nous était destiné aujourd'hui."

Propos recueillis par Jamie Klein